[지속가능 전북발전 정책토론회] 후보별 마무리 발언

이원택 국회의원

△이원택 국회의원

사랑하는 전북도민 여러분, 존경하는 당원 동지 여러분, 오늘 토론회를 통해 다시 인사드리게 되어 반갑습니다.

전북이 나아가야 할 길은 분명합니다. 우리 지역의 기업인, 전문직 종사자, 자영업자, 소상공인, 농민들께 더 많은 기회와 성장의 기반을 제공해야 합니다. 또한 우리 청년들이 전북을 떠나지 않도록, 지역 안에서 미래를 설계할 수 있는 환경을 만들어야 합니다.

이를 위해 도정의 인적·물적 자원을 전북 경제 생태계 강화에 집중하겠습니다. 이러한 노력이 없다면 인구 감소와 지방 소멸의 흐름을 막아낼 수 없습니다.

저는 내발적 발전 전략에 기반한 ‘체감형 경제’를 반드시 실현하겠습니다. 도민들이 실제로 느낄 수 있는 변화, 삶이 나아지는 경제를 만들겠습니다.

아울러 기업 유치와 투자 확대, 미래 산업 육성도 함께 추진하겠습니다. 재생에너지 신산업, 연금도시, 첨단산업, 피지컬 AI, K-컬처, K-푸드, 농생명·바이오 산업을 전략적으로 키워 전북의 미래 성장 기반을 다지겠습니다. 감사합니다.

김관영 전북특별자치도지사

△김관영 전북특별자치도지사

사랑하는 도민 여러분, 정책의 생명은 일관성과 연속성입니다.

새만금 투자, 금융 중심지 조성, 피지컬 AI와 로봇 산업, 올림픽 유치 등은 결코 하루아침에 이루어진 성과가 아닙니다. 지난 4년 동안 도민 여러분과 함께 밤낮없이 노력해온 결과입니다.

이제 이 성과들이 꽃을 피우고 열매를 맺어야 할 때입니다. 중요한 것은 흔들림 없는 추진력과 지속성입니다. 이미 시작된 변화를 끝까지 완성해내야 합니다.

저는 도민의 삶 속으로 더 깊이 들어가겠습니다. 민생을 최우선에 두고, 검증된 실력으로 시작한 일을 반드시 마무리하겠습니다.

전북의 도약을 완성할 수 있도록 도민 여러분의 힘을 모아주시길 부탁드립니다. 감사합니다.

안호영 국회의원

△안호영 국회의원

존경하고 사랑하는 전북 도민 여러분, 오늘 토론회를 함께해 주셔서 감사합니다.

지금은 전북 대도약의 결정적인 골든타임입니다. 이 기회를 살리면 전북은 다시 도약할 수 있지만, 놓친다면 또다시 침체의 길로 떨어질 수 있습니다.

이재명 정부가 추진하는 지방 주도 성장과 국가 균형발전 정책은 전북에 있어 매우 중요한 기회입니다. 이 기회를 제대로 살리기 위해서는 정부의 국정 철학과 정책 방향을 정확히 이해하고, 이를 전북의 정책으로 구체화할 수 있는 역량이 필요합니다.

또한 국가 정책을 단순히 수용하는 데 그치지 않고, 치밀한 전략과 정책 설계를 통해 전북의 미래 성장 동력으로 만들어내야 합니다.

반도체 산업 유치, 재생에너지 전환, K-컬처 산업 육성, 피지컬 AI 등 미래 산업에 대한 분명한 비전과 실행 전략을 갖추겠습니다.

전북의 새로운 도약을 위해 함께해 주십시오. 감사합니다.

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