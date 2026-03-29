[지속가능 전북발전 정책토론회] 사회·경제분야 일문일답

27일 전북일보와 전주 청년회의소(JCI)가 공동으로 주관한 ‘지속가능 전북발전 정책토론회’에서 김관영 지사(맨 왼쪽)가 패널 질문에 답하고 있다. 김 지사 옆으로 전북도지사 경쟁자인 안호영 의원(가운데)과 이원택 의원. /전북일보 유튜브 채널 캡처

◇임성진 전주대 명예교수(사회) : 전북 재생에너지 확대가 더딘데, 안호영 의원에게는 계통 문제와 해법은 무엇인가 묻고 싶고, 김관영 지사에게는 전북 재생에너지 현황과 과제는 무엇인지, 또 이원택 의원의 경우 재생에너지 확대를 위한 핵심 전략은 무엇이라 생각하는지 궁금하다.

△안호영 의원 : 기후위기 대응과 에너지 자립은 매우 중요하다. 새만금을 중심으로 재생에너지 확대 정책이 제대로 작동하지 못한 측면이 있다. 다만 계통 문제가 일정 부분 해소된 만큼 속도를 내야 한다. 에너지는 생산만으로는 부족하다. 계통 연결 확대와 함께 RE100 산업단지, 햇빛소득 등과 연계해 기업 유치까지 이어지는 구조를 만들어야 한다.

△김관영 지사 : 전북이 재생에너지 메카라는 평가와 달리 실제 생산은 기대에 못 미친다. 육상·해상 태양광과 풍력 사업이 계통 문제로 지연돼 왔다. 최근 계통 공사가 일부 완료됐지만, 부안~정읍 구간 등 추가 송전망 구축이 필요하다. 새만금 발전단지 조성을 통해 재생에너지 기반을 확대해야 한다.

△이원택 의원 : 재생에너지의 핵심은 전력계통 연결이다. 영농형 태양광과 해상풍력 등을 통해 생산을 확대하고 이를 연결하는 ‘에너지 고속도로’ 구축이 필요하다. 전남에 뒤처지면 기회를 잃는다. 반도체 등 첨단산업 유치를 위해서라도 안정적인 전력 인프라 확보가 필수다.

전북일보와 한국청년회의소(JCI)가 공동으로 주관한 ‘지속가능 전북발전 정책토론회’가 27일 전주대학교 학생회관 3층 슈퍼스타홀에서 열린 가운데 전북도지사 출마자인 김관영 지사와 안호영·이원택 의원 그리고 패널들이 토론에 앞서 기념촬영을 하고 있다. /조현욱 기자

◇이경재 전북일보 객원논설위원 (패널) : 먼저 안호영 의원에게 묻는다. 새만금 반도체 산업 유치 가능성은 여전히 유효한가. 그리고 이원택 의원의 경우 삼성이라는 대기업을 유치하는 데 있어 관련된 논의를 했다고 하는데 궁금하다. 마지막으로 김관영 지사에게는 전북의 에너지 자립도시 구축 가능성에 대해 묻고 싶다.

△안호영 의원 : 삼성, SK 등 반도체 기업의 새만금 유치는 여전히 가능성이 있다. 반도체 산업은 대규모 용수와 전력이 필요한데, 새만금이 이를 충족할 잠재력이 있다. 실제 기업 관계자들과 만나 논의한 결과, 물과 전력 문제를 중요한 변수로 보고 있다. 데이터센터 등과 연계하면 시너지 효과도 기대된다.

△이원택 의원 : 삼성과 직접 협의했다는 일부 내용은 사실과 다르다. 다만 정부와 관계부처에 첨단산업 유치 필요성을 지속적으로 전달하고 있다. 새만금은 재생에너지 활용 측면에서 경쟁력이 있는 만큼 전략적으로 접근해야 한다.

△김관영 지사 : 재생에너지는 간헐성이 있어 안정적인 공급을 위해서는 ESS(에너지저장장치) 등 보완 시스템이 필요하다. 생산·저장·공급이 함께 구축돼야 에너지 자립도시로 갈 수 있다.

◇박만우 전주JC 회장(패널) : 청년정책은 확대되고 있지만 체감도는 낮다. 김관영 지시에게 개선 방안에 대해 듣고 싶고 이원택 의원의 경우 청년 취업·창업 활성화 방안이 있으면 말해달라. 안호영 의원은 청년 유출 문제의 해법은 무엇인지 의견을 듣고 싶다.

△김관영 지사 : 청년 유출이 가장 큰 문제다. 단순 지원을 넘어 일자리 창출이 핵심이다. 벤처·창업 생태계를 확대해 청년들의 도전과 열정을 지역에 정착시키는 구조를 만들겠다.”

△이원택 의원 : 취업은 산학 커플링 제도와 인턴제를 통해 기업 수요와 인재를 맞추는 것이 중요하다. 공공기관 지역인재 채용 비율도 확대해야 한다. 창업은 금융 지원과 성장 단계별 지원 체계가 필요하다.

△안호영 의원 : 결국 좋은 일자리가 핵심이다. 미래 산업 유치로 취업 기회를 늘리고, 공공기관 채용도 확대해야 한다. 창업 측면에서는 인턴 경험 확대, 펀드 조성, 규제 완화가 필요하다. 청년이 참여하는 거버넌스 구축도 중요하다.

◇이혜숙 한일장신대 교수(패널) : 먼저 안호영 의원에게 청년 여성의 지역 이탈을 막기 위한 해법은 무엇인가 물어보겠다. 그리고 이원택 의원은 여성 친화 기업 유치와 양질의 일자리 확충 방안에 대해 듣고 싶다. 끝으로 김관영 지사의 경우 전북형 통합돌봄 체계는 어떻게 구상하고 있나.

△안호영 의원 : 전북에서 청년, 그중에서도 여성 청년이 더 많이 떠나는 가장 큰 이유는 결국 일자리 문제다. 여성들이 선호할 수 있는 기업과 산업을 지역에 더 많이 유치해야 하고, 고용의 질도 함께 높여야 한다. 여기에 임금과 고용 안정성, 돌봄 부담까지 함께 풀어야 여성들이 지역에 남아 일하고 생활할 수 있다.

△이원택 의원 : 바깥 기업을 끌어오는 것도 중요하지만, 지역 안에서 기업이 자라고 좋은 일자리를 만들어내는 구조를 만드는 것이 더 중요하다. 소기업이 중기업으로, 지역 기업이 경쟁력 있는 대표 기업으로 성장할 수 있도록 지원을 집중해야 한다. 그 과정에서 여성 친화적 근무환경 조성, 돌봄과 출산휴가 지원, 주거 대책까지 종합적으로 갖춰져야 한다.

△김관영 지사 : 중앙정부 재정만으로는 통합돌봄을 제대로 수행하기 어렵다. 그래서 도 차원의 별도 모델이 필요하다고 보고, 도청 내 전담 TF를 구성해 시·군별 추진 상황을 점검하고 있다. 특히 농촌과 동부 산악권처럼 돌봄 서비스가 취약한 지역의 사각지대를 줄이는 방향으로 전북형 통합돌봄 체계를 만들고 있다. 필요하다면 추경 편성도 검토하겠다.

◇이성민 세희에스앤디 대표(패널) : 안호영 의원에게 질문을 드리자면 도민이 체감할 수 있는 AI 행정 서비스는 어떤 것이라고 보나. 또 김관영 지사는 전북자치도의 AI 행정 활용 현황과 확대 계획에 대해 듣고 싶다. 이원택 의원은 AI를 활용한 민원·행정 혁신 방안은 무엇인가 의견이 있으면 말해달라.

△안호영 의원 : AI는 산업 성장의 수단이면서 동시에 사회적 격차를 줄이는 도구가 될 수 있다. 예를 들어 고령층이 택시 호출이나 병원 예약을 어려워할 때 AI가 대신 도와주는 ‘AI 비서형 행정 서비스’가 가능하다. 행정과 복지에 AI를 접목하면 도민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있다.

△김관영 지사 : 도는 자체 AI 시스템을 구축해 이미 행정 현장에 활용하고 있다. 도청 직원 상당수가 상시 사용하고 있고, AI 역량 강화 교육도 확대 중이다. 행정 효율성과 대민 서비스 향상 효과가 나타나고 있는 만큼, 앞으로 피지컬AI 실증단지와 연계한 도민 대상 교육 프로그램도 넓혀가겠다.

△이원택 의원 : 응급환자 이송처럼 즉각적인 판단이 필요한 분야에서 AI를 활용하면 도민이 바로 효과를 느낄 수 있다. 또 민원인이 여러 부서를 전전하지 않도록 AI가 담당 부서와 처리 경로를 한 번에 안내하는 시스템도 필요하다. 도민 누구나 생성형 AI를 쉽게 활용할 수 있도록 접근성을 높이는 방안도 함께 검토해야 한다.

◇박만우 전주JC 회장(패널) : 이원택 의원에게 묻겠다. 공공 배달앱이 성공하려면 무엇이 필요한가. 안호영 의원에게는 공공 배달앱 활성화의 핵심 조건은 무엇인가 듣고 싶다. 또 김관영 지사에게는 전북 공공 배달앱은 어떻게 보완해야 하나 의견이 궁금하다.

△이원택 의원 : 공공 배달앱은 소상공인 수수료 부담을 낮추기 위해 반드시 성공시켜야 할 과제다. 실패 사례와 성공 사례를 철저히 비교해 소비자가 불편 없이 이용할 수 있는 원스톱 시스템을 갖춰야 한다. 운영 인력과 지원 체계도 안정적으로 마련돼야 한다.

△안호영 의원 : 민간 플랫폼 수수료 부담이 큰 만큼 공공 배달앱은 꼭 필요하다. 다만 핵심은 실제로 얼마나 많은 소비자가 쓰느냐다. 이용률을 높이려면 적극적인 홍보와 인센티브, 편리한 사용 환경이 함께 갖춰져야 한다.

△김관영 지사 : 공공 배달앱이 중간에 힘을 잃는 이유는 민간 앱보다 기술 업데이트가 늦고 운영의 연속성이 떨어지기 때문이다. 성공 사례를 벤치마킹해 기술과 운영 체계를 보완해야 한다. 자영업자 수수료 부담을 줄일 수 있는 지원 대책도 함께 검토하겠다.

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