‘정읍·김제·임실·고창’ 올해 신축 아파트 ‘0’···공급절벽 ‘현실화’

2026년 공급 예정 아파트 1만 3000곳 전북 지역 2027년 공급량 절반으로 ‘뚝’

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전북 지역 아파트 공급절벽이 현실화되면서 향후 주택시장 전반의 위축이 불가피할 것이라는 우려가 커지고 있다. 특히 일부 지역에서는 신규 아파트 공급이 사실상 중단되는 수준까지 떨어지면서 지역 간 격차와 시장 불균형이 심화될 가능성도 제기된다.

29일 전북특별자치도 등에 따르면 2026년부터 2028년까지 전북지역 아파트 공급 예정물량(30세대 이상 준공 기준)은 총 1만 3082호로 집계됐다. 연도별로는 2026년 6427호에서 2027년 3291호로 절반 가까이 감소하고, 2028년 역시 3364호 수준에 머무를 전망이다. 단기간 내 공급 감소폭이 크게 나타나면서 ‘공급절벽’ 우려가 현실화되고 있다는 분석이다.

지역별 공급 편차도 뚜렷하다. 전주시 3002호, 군산시 3331호, 익산시 2359호, 완주군 1627호, 김제시 1164호, 정읍시 717호 순으로 나타났으며, 무주군 84호, 임실군 200호, 고창군 56호 등 일부 군지역은 공급 규모 자체가 극히 제한적인 수준이다. 순창군 역시 542호에 그치며 지역 간 격차가 크게 벌어지고 있다.

특히 주요 도시에서도 공급 감소 흐름이 명확하게 나타난다. 전주시는 2026년 1914호가 공급될 예정이지만 2027년 352호, 2028년 736호로 급감한다. 군산시는 2026년 2228호로 전주보다 많은 물량이 공급되지만 이후 2027년 471호, 2028년 632호로 크게 줄어든다. 익산시 역시 2026년 1407호에서 2027년 380호, 2028년 572호로 감소하며 공급 축소 흐름이 이어진다.

군 단위 지역은 사실상 ‘공급 공백’ 상태에 가깝다. 정읍·김제·임실·고창 등 일부 지역은 올해 아파트 공급이 전무한 것으로 나타났으며, 정읍·임실·고창은 2027년에도 신규 공급이 없는 것으로 조사됐다. 무주군 또한 2026년 84호 공급 이후 2027년과 2028년에는 공급계획이 전혀 없는 상태다. 일부 지역에서는 신규 아파트를 찾아보기 어려운 상황이 현실화되고 있다.

전문가들은 이 같은 공급 감소가 단순한 주택 문제를 넘어 지역경제 전반에 영향을 미칠 수 있다고 지적한다. 공급이 줄어들 경우 수요 대비 부족 현상이 발생하면서 주택가격 상승 압력이 커지고, 전세물량 감소에 따른 주거불안으로 이어질 가능성이 높다는 것이다. 실제 최근 도내 부동산 시장에서는 공급이 상대적으로 부족한 전주 지역의 경우 가격 상승 흐름이 나타나는 반면, 군산·익산은 과거 공급 확대 영향으로 미분양이 누적되는 등 지역별 시장 양극화가 뚜렷해지고 있다.

이와 함께 주거 여건 악화는 인구 이동에도 영향을 줄 수 있다. 신규 주택 공급이 줄어들 경우 청년층과 신혼부부를 중심으로 타 지역 유출이 가속화될 가능성이 있으며, 이는 지역 소비 감소와 상권 위축 등으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다. 또한 산업단지나 공공기관이 위치한 지역의 경우에도 주거 인프라 부족은 인력 유입을 제한하는 요인으로 작용할 수 있다.

임미화 전주대 부동산국토정보학과 교수는 “아파트 공급은 단순히 물량을 늘리는 문제가 아니라 지역 인구구조와 수요를 반영한 정밀한 접근이 필요하다”며 “과거처럼 공급이 곧 인구 증가로 이어지는 구조는 이미 약화된 만큼, 공급 부족과 과잉이 동시에 나타나는 현상을 관리하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “지역별 수요 차이를 고려하지 않을 경우 특정 지역은 가격 상승, 다른 지역은 미분양 증가라는 양극화가 더욱 심화될 수 있다”고 덧붙였다.

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