[오목대] ‘본말전도’ 여론조사

‘02로 오는 전화, 꼭 받아주세요.’ 여론조사의 계절이다. ‘아무개를 꼭 선택해 달라’는 휴대폰 문자메시지가 넘쳐난다. 각 후보 진영에서 전화가 걸려올 날짜와 응답 방법, 주의사항까지 세세하게 알려준다.

여론조사는 민심을 읽는 보조수단일 뿐이다. 그 자체가 민심의 전부로 취급되거나 최종 결론이 될 수는 없다. 한계도 분명하다. 표본 선정, 질문의 구성, 조사방식과 시점에 따라 결과가 달라질 수밖에 없는 구조적 한계를 지닌다. 더 큰 문제는 악의적인 조작과 왜곡 가능성이 여전히 존재한다는 점이다. 실제 그 사례가 드러나기도 했다. 가장 기본이 되어야 할 공정성과 신뢰도에 의문이 생길 수밖에 없다. 여론조사가 민심 측정 도구에 그치지 않고, ‘밴드왜건 효과(Bandwagon Effect)’, 즉 조사결과 지지율이 높은 후보에게 표가 더 몰리는 현상을 만들어낸다는 점에서 문제가 심각하다. 미국 서부개척시대에 악단이 탄 마차가 요란하게 지나가면 사람들이 그 뒤를 졸졸 따르던 모습에서 유래한 용어다.

실제 지금의 선거 여론조사는 민심을 따라가는 게 아니라, 끌고 가는 형국이다. 게다가 주요 정당이 각 선거에서 권리당원 투표와 일반시민 여론조사 결과를 각각 50%씩 반영하는 국민참여경선 방식을 택하면서 여론조사는 공천의 핵심 도구로 부상했다. 결국 여론조사를 통해 당선자가 결정된다고 해도 과언이 아니다. 적어도 전북에서는 그렇다. ‘민주당 공천이 곧 당선’인 선거구도 때문이다. 그래서 민주당의 후보 경선절차가 한창인 지금이 선거운동의 정점이다.

여론조사가 ‘사실상의 선거’로 변질됐다. 본말(本末)이 전도(顚倒)됐다. 민의를 파악하는 보조수단이 민의를 결정하는 주인 노릇을 하고 있다. 유권자는 ‘주권자’가 아니라, 여론조사기관이 무작위로 던지는 전화를 받아야만 겨우 의사를 표시할 수 있는 ‘수동적 응답자’로 전락했다. 여론조사가 선거의 핵심이 되면서 정책선거는 더 기대할 수 없게 됐다. 후보들은 지역 현안을 고민하고 정책의 내실을 다지기보다 대중의 눈길을 사로잡는 ‘이미지 정치’에 목을 맨다. 정당의 공천은 후보의 도덕성, 정책수행 능력, 지역 공헌도 등을 꼼꼼히 따지는 검증절차가 핵심이어야 한다. 그런데 현실은 다르다. 낮은 응답률과 조직적인 응답 유도 등 여론조사의 구조적 한계는 무시된 채, 오직 ‘숫자’만이 공천의 근거가 된다. 결국 정당은 복잡하고 책임이 따르면 후보 검증 역할을 여론조사 기관에 떠넘기고, 후보는 그 숫자를 높이기 위해 세 결집과 마케팅에 집중하고 있는 게 현실이다.

수치로만 표시되는 여론조사가 유권자의 판단을 가로막고 예고된 결과를 강요하거나, 아예 최종 결과가 되는 지금의 현실은 분명 문제가 있다. 본말이 전도된 선거 양상을 바로잡기 위해, 여론조사에 넘겨준 정치의 ‘결정권’을 이제는 회수해야 한다. 그 방법과 대안을 고민해야 할 때다.

/ 김종표 논설위원

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