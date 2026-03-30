거래절벽 속 전북 집값 ‘미세 상승’

전주 중심 상승세…전북 매매·전세 동반 상승 미분양·수요 위축 여전…지역 간 양극화 심화

클립아트코리아.

전북 주택가격이 소폭 상승세를 보이며 반등 흐름을 이어가고 있지만, 거래 위축과 미분양 적체 속에서 ‘체감 경기’와는 괴리가 크다는 분석이 나온다. 상승세가 일부 지역에 국한된 ‘국지적 회복’에 그칠 가능성도 제기된다.

30일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 2월 전국 주택가격동향’에 따르면 전북의 주택 매매가격지수는 전월 대비 0.24% 상승했다. 같은 기간 전세가격도 0.24%, 월세는 0.20% 올라 매매·전세·월세가 모두 상승하는 흐름을 보였다.

이는 전국 평균 상승률(매매 0.23%, 전세 0.22%)과 유사하거나 다소 높은 수준으로, 전북 역시 전국적인 가격 반등 흐름에 일정 부분 편승한 것으로 풀이된다. 다만 상승세의 중심은 전주 등 일부 선호지역에 집중된 것으로 나타났다. 보고서에서도 전북은 전주와 남원 일부 단지를 중심으로 가격이 오른 것으로 분석됐다.

전세시장 역시 비슷한 흐름이다. 정주여건이 비교적 양호한 주요 단지를 중심으로 임차 수요가 유지되며 가격 상승을 이끌고 있지만, 지역 전반으로 확산되지는 못하는 모습이다. 월세 역시 상승 흐름을 보이며 전반적인 주거비 부담은 오히려 커지고 있다는 지적이 나온다.

문제는 이 같은 상승 흐름이 시장 회복으로 이어질 수 있느냐다. 전북은 최근 몇 년간 공급 확대에도 불구하고 실수요 기반이 약화되면서 거래량이 크게 줄었고, 미분양 물량도 빠르게 늘어난 상태다. 가격 지표는 상승하고 있지만 실제 시장에서는 거래가 거의 이뤄지지 않는 ‘거래절벽’ 현상이 지속되고 있다.

도내 부동산 전문가들은 이번 상승세를 구조적 회복으로 보기는 어렵다고 진단한다.

전북지역 한 부동산학과 교수는 “지수상으로는 상승 흐름이 나타나고 있지만 거래량이 뒷받침되지 않는 상승은 지속성이 떨어진다”며 “전북은 인구 감소와 수요 축소가 동시에 진행되고 있어 상승세가 제한적일 수밖에 없다”고 말했다.

현장에서도 비슷한 분위기가 감지된다. 전북지역 한 공인중개사는 “가격이 오른다는 통계는 나오지만 실제로는 매수 문의가 많지 않다”며 “전주 일부 인기 단지를 제외하면 대부분 지역은 여전히 관망세가 강하다”고 전했다.

전문가들은 전북 부동산 시장이 본격적인 회복 국면에 들어서기 위해서는 거래 회복과 미분양 해소가 동시에 이뤄져야 한다고 지적한다. 현재와 같은 제한적 상승 흐름이 이어질 경우 지역 간 양극화만 심화될 수 있다는 우려도 나온다.

결국 전북 주택시장은 ‘숫자상 반등’과 ‘체감 침체’가 공존하는 국면에 놓여 있다. 일부 지역의 상승세가 시장 전체로 확산될 수 있을지, 아니면 제한된 반등에 그칠지는 향후 수요 회복 여부에 달려 있다는게 전문가들의 공통된 의견이다.

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