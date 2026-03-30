민주당 전북 기초단체장 경선레이스 돌입

31일부터 이틀간 군산 8명, 임실 5명 예비경선 예비경선 권리당원 100%…본경선·결선은 권리당원 50%·여론조사 50% 로 후보 선출

더불어민주당 전북도당 군산과 임실 경선일정및 합동연설회 일정 공고/민주당 전북도당

더불어민주당 전북특별자치도당의 제9회 전국동시지방 선거 기초단체장 경선이 군산과 임실의 예비경선을 시작으로 본격적인 레이스에 돌입한다.

30일 민주당 전북자치도당에 따르면 31일부터 1일까지 이틀동안 군산시와 임실군의 예비경선이 치러진다.

군산시는 후보자로 등록한 강임준, 김영일, 나종대, 박정희, 서동석, 진희완, 최관규 등 8명이 예비 경선을 치르며, 4명이 본경선에 진출한다.

임실군은 당의 감점 지침에 반발하며 후보자로 등록하지 않은 한병락 예비후보를 제외한 김병이, 김진명, 성준호, 신대용, 한득수 등 5명이 같은 기간 5인 예비경선을 치르고 4인이 본경선을 치른다.

민주당 도당은 경선 방식을 예비경선과 본경선, 결선투표 등 3단계로 진행한다고 밝힌바 있다.

예비경선은 권리당원 투표 100%로 상위 후보를 선별하고, 본경선과 결선은 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%를 반영해 최종 후보를 결정한다.

전북도당은 후보자 등록이 마무리 되는 지역에 대해 순차적으로 예비경선과 본경선 등을 진행할 예정이다.

아울러 31일 오전 10시30분 남원 지리산 소극장에서 기초단체장 후보자 선출을 위한 남원 지역 합동연설회가, 같은날 오후 5시 완주문화회관에서 완주 지역 합동연설회가 열리면서 지난 25일부터 진행된 지역별 기초단체장 합동연설회 일정은 마무리 된다.

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