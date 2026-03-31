“완주 말고 김제부터”⋯전북 시민단체 행정통합 촉구

범도민추진연합회·발전협회, 김제·전주 행정통합에 한목소리 사실상 완주·전주 행정통합 무산⋯"김제·전주를 최첨단도시로"

지난 31일 전주시청 브리핑룸에서 김병석 김제·전주통합범도민추진연합회 실무대표와 전북발전협회 관계자 등이 김제·전주 행정통합 촉구 기자회견을 하고 있다. 박현우 기자

사실상 반대 여론 등으로 완주·전주 행정통합이 무산된 가운데 전북 시민단체들이 김제·전주 행정통합에 한목소리를 냈다.

김제·전주통합범도민추진연합회와 전북발전협회는 지난 31일 전주시청 브리핑룸에서 “네 차례 좌절된 완주·전주 통합은 여기서 중단한다”며 “양 의회는 행정안전부의 권고를 받아 지방선거 전까지 통합을 의결해야 한다”고 밝혔다.

이들은 김제·전주 행정통합에 대해 “단지 김제와 전주만이 잘살자는 게 아니다”면서 “전북의 심장이자 성장 엔진인 전주를 살려서 곳곳에 활력과 온기를 퍼져 나가게 한 것이다. 소멸 위기에 빠진 전북 전체의 생존과 미래를 위한 일이다”고 설명했다.

이어 “넉넉하고 풍요로운 김제의 대지 위에 전주의 산업과 문화의 활력이 심어진다면 농업과 산업, 첨단과 생태가 융합된 강력한 성장엔진이 될 수 있다”고 내다봤다.

이들은 △정치권 협력 체제 구축 △김제·전주통합시 설치법 제정 △관련 재원 김제 집중 투자 △특례시 승격 등을 요구했다.

특히 김제·전주 행정통합 시 3특의 중심 도시가 될 것으로 기대했다. 이들은 피지컬AI, 재생에너지, 농생명, 바이오, 수소, 탄소 등 첨단 산업을 선도하는 최첨단도시로 도약할 수 있게 도민 역량을 결집하겠다고 약속했다.

그러면서 “이번에 통합 반대가 거세다 보니 완주·전주 행정통합이라는 강을 건너지 못했다. 이제부터는 완주군민들이 통합하자고 할 때까지 기다려야 한다”면서 “김제·전주가 행정통합 하는 것이 전북이 마주한 구조적 한계를 극복할 수 있는 대안이다"고 강조했다.

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