고창 부안면민의날 행사장서 전직 공무원-군의원 폭행 논란 확산

A의원 “우산으로 이마 가격”…B 전 국장 “실랑이 있었지만 폭행 사실 없다” 경찰, 쌍방 주장 엇갈려 사실관계 조사 착수

고창군 부안면에서 열린 면민의 날 행사장(부안면건강증진센터) 앞. /박현표 기자

고창군 부안면에서 열린 면민의 날 행사장(부안면건강증진센터) 앞에서 군의원과 전직 공무원 간 물리적 충돌 논란이 발생해 파장이 확산되고 있다. 당사자 간 주장이 크게 엇갈리면서 경찰이 본격적인 사실관계 확인에 나섰다.

사건은 지난 10일 오전 10시 35분경 ‘부안면민의 날’ 행사장 인근에서 발생했다. 당시 행사 참석을 위해 이동 중이던 고창군의회 A 의원과 B 전 고창군 국장이 마주치면서 갈등이 촉발된 것으로 전해졌다.

A 군의원 측에 따르면 B 전 국장이 먼저 시비를 걸며 욕설을 시작했고, 이후 들고 있던 우산으로 가슴 부위를 밀치고 행사장 진입을 가로막았다는 주장이다. 특히 우산 끝부분으로 이마를 가격해 부상을 입혔다며 B 전 국장을 특수폭행 및 선거운동 방해 등의 혐의로 지난 10일 경찰에 고소장을 제출한 상태다.

A 군의원은 “행사장에서 정당한 선거운동을 하려 했으나 물리적으로 저지당했다”며 “신체적 충격과 함께 정신적 피해를 입어 병원 치료를 받고 있다”고 밝혔다. 현재 A 군의원은 고창 석정 웰파크병원에 입원 중이다.

또한 A 군의원 측은 언어폭력과 협박이 있었다고도 주장하고 있다. 욕설과 함께 생명에 위협을 가하는 발언이 있었다며 관련 녹취 및 CCTV 확보를 경찰에 요청한 것으로 알려졌다.

반면 B 전 국장은 폭행 사실을 전면 부인하고 있다. B 전 국장은 “군정질문 과정에서 제기된 허위사실에 대한 사과를 요구하는 과정에서 말다툼이 있었을 뿐”이라며 “우산으로 가격하거나 폭행한 사실은 전혀 없다”고 반박했다.

이어 “오히려 A 군의원이 먼저 욕설을 하며 대응했고, 나는 폭언을 하지 않았다”며 “의회에서 한 발언에 대해 공식적인 사과를 요구했을 뿐”이라고 주장했다. 현재 B 전 국장은 정읍의 한 병원에 입원 중인 것으로 전해졌다.

현장에 함께 있었던 한 목격자는 “양측 간 욕설이 오간 것은 사실이지만 우산을 이용한 폭행은 없었다”는 취지의 입장을 밝히며 양측 주장과는 다소 다른 증언을 내놓았다.

이 사건은 같은 날 오후 5시경 112 신고가 접수되며 공식 수사로 이어졌다. 신고자는 A 군의원의 가족으로 확인됐으며, 경찰은 현장 출동 후 관련자 진술 확보에 나섰다. 사건 접수는 고창경찰서에서 이뤄졌으며 현재 CCTV 분석과 참고인 조사 등을 통해 정확한 경위를 파악 중이다.

지역 정치권에서는 이번 사건이 향후 선거 국면과 맞물려 적잖은 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 특히 고창군의원 예비후보이자 현역 고창군의회 의원과 고창군 전 공직자 간 물리적 충돌 논란이라는 점에서 지역사회 여론의 관심이 집중되고 있다.

고창=박현표 기자

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