제27회 전주국제영화제, 국제경쟁 등 심사위원 17인 확정

국제경쟁 부문 심재명 대표, 임순례 감독 등 5명 참여 한국경쟁 부문 이해영 감독…한국 단편경쟁 고아성 등 참여

국제경쟁부문 심사위원 △(왼쪽부터)프로듀서 마크 페란손, 파스칼 보데 감독, 프로그래머 쓰치다 다마키, 명필름 대표 심재명, 임순례 감독

제27회 전주국제영화제(공동집행위원장 민성욱·정준호)가 경쟁 부문과 넷팩상, 후지필름코리아상을 결정할 심사위원 17인을 확정해 발표했다. 이번 심사위원단은 국내외 영화계에서 전문성을 인정받은 제작자, 감독, 프로그래머, 평론가 등으로 구성됐다.

10편의 본선 진출작을 심사하는 국제경쟁 부문에는 심재명 명필름 대표와 임순례 감독을 비롯해 마크 페란손 전 베를린국제영화제 프로그램 책임자, 파스칼 보데 감독, 쓰치다 다마키 와세다대 교수 등 5인이 참여한다. 이들은 장편 3편 미만을 연출한 신진 감독들의 작품을 대상으로 심사를 진행할 예정이다.

한국경쟁 심사위원 △(왼쪽부터) 디렉터 디디 우, 프로그래머 스테판 이반전치치, 이해영 감독/사진=전주국제영화제 제공

한국 경쟁 부문은 다큐멘터리의 강세 속에 디디 우 홍콩아시아영화제 집행위원장, 스테판 이반치치 프로듀서, 이해영 감독이 심사를 맡았다. 출품된 153편 중 선정된 10편의 극영화와 다큐멘터리가 대상이다. 1494편의 역대급 출품작 중 30편이 선정된 한국 단편 경쟁 부문은 배우 고아성과 이원석 감독, 대니얼 터너 프로그래머가 심사위원으로 이름을 올렸다.

한국 단편경쟁 심사위원 △ (왼쪽부터)배우 고아성, 프로그래머 대니얼 터너, 이원석 감독/ 사진=전주국제영화제 제공

특별상 부문인 아시아영화진흥기구(NETPAC)의 넷팩상은 부디 키르티세나 감독, 류훈 감독, 최익환 교수가 비경쟁 부문 아시아영화 중 1편을 선정한다. 영화평론가 3인(박인호·허남웅·손시내)으로 구성된 후지필름코리아상 심사위원단은 코리안시네마 장편상영작 중 감독 1인을 선정해 시상할 계획이다.

심사위원단이 선정한 최종 수상작은 오는 5월5일 전주국제영화제 시상식에서 공개된다.

제27회 전주국제영화제는 4월 29일부터 5월 8일까지 열흘간 전주 영화의 거리 일대에서 개최될 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지