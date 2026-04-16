완주군수 후보 결선, 전직 도의원 합류로 ‘맞불’

송지용-유희태, 국영석-이돈승 각각 지원 선언

20~21일 치러지는 더불어민주당 완주군수 결선 투표를 앞두고 이돈승 후보와 유희태 후보가 나란히 전직 도의원 출신의 지지를 끌어내며 세확대를 꾀하고 있다.

유 후보와 이 후보는 16일 각각 송지용·국영석 전 전북도의회 의원과 ‘정책 협력’을 발표했다. 양측은 보도자료를 통해 “정치적 이해관계를 넘어 완주 발전과 군민 행복을 위해 강력한 정책적 동반자 관계를 구축했다”고 천명했다.

완주군 기초의원(재선)을 거쳐 도의원(재선) 및 의장을 지낸 송 전 의원의 합류와 관련, 유 후보 측은 삼례 등 중부권 표심 확보에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다. 재선 도의원 출신으로, 고산농협 4선 조합장을 지낸 국 전 의원의 지지를 끌어낸 이 후보측은 북부 6개 면 외연 확장에 힘이 될 것으로 보고 있다.

송지용 전 의장은 “유희태 예비후보의 혁신적인 군정 방향에 깊이 공감하며 완주가 전북을 넘어 대한민국 최고의 기초지자체로 거듭날 수 있도록 저의 모든 역량을 보태겠다”면서 “정책 협력을 통해 군민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 이끌어내겠다”고 전했다.

국영석 전 의원은 이날 자신의 SNS를 통해 “민주당 결선 투표에서, 완주의 잃어버린 동력을 되찾고 하나된 힘으로 나아갈 수 있도록 이돈승 단일후보에게 힘을 모아달라”고 호소했다.

두 전직 도의원의 지지와 관련, 유 후보는 “송지용 전 의장의 풍부한 경험과 지역에 대한 깊은 애정은 군정 발전에 큰 힘이 될 것”이라고 화답했으며, 이 후보는 “ ‘완주의 자존심’을 지키는 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.

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