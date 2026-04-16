‘특혜 논란’ 전주 옛 대한방직 부지 개발 감사 기각

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감사원, 지난해 말 접수된 공익 감사 청구 기각 결정 청구인 측 통보⋯지난달 현장 방문·실사 등 정밀 조사
전주 관광타워 복합개발사업(옛 대한방직)을 둘러싼 여러 특혜 의혹과 관련해 감사원이 문제없다는 결론을 내렸다. 전주의 마지막 노른자 땅으로 불리는 곳이다.
16일 전주시가 제공한 감사 청구 관련 추진 사항에 따르면 감사원은 지난해 말 접수된 ‘옛 대한방직 부지 개발사업 특혜 관련 공익감사 청구’에 대해 최근 기각 결정을 내렸다.
앞서 시민단체 등은 종후감정평가(공개공지) 저평가 특혜 및 협상조정협의회 위원 선정 이해 충돌, 공공기여 산정 시 교통개선대책 포함, 준주거지역 용적률 인센티브 부여 등이 특혜라며 공익감사를 청구했다.
감사원은 지난 3월 현장 방문과 실사를 진행하는 등 정밀 조사를 벌인 것으로 알려졌다.
조사 결과 감정 평가가 ‘전주시 도시계획변경 사전 협상 운영 지침’에 따라 적법하게 이뤄졌으며, 교통개선대책사업 역시 공공 기여로 포함 가능한 기반 시설 사업이라고 판단했다.
또 준주거지역 용적률 완화 결정도 관련 법령에 따라 공개 공지 확보 및 녹색 건축물 조성에 따른 인센티브가 적용된 것으로 확인됐다.
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