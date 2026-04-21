정정용 감독“팬들에게 죄송…공격적인 색깔 되찾겠다”

안방서 인천에 역전패 정 감독 “주말 홈 경기 새롭게 시작할 수 있도록 노력"

21일 전주월드컵경기장에서 열린 인천유나이티드FC와 경기에 1-2 역전패 이후 정정용 전북현대 감독이 취재진의 질문에 답하고 있다. 유민성 기자

“팬들에게 죄송한 마음 뿐입니다."

21일 인천유나이티드FC에 역전패를 당한 정정용 전북현대모터스FC 감독은 안방에서 아쉬운 패배를 기록하며 고개를 숙였다.

정정용 감독이 이끄는 전북은 21일 전주월드컵경기장에서 열린 홈 경기 종료 후 가진 인터뷰에서 침체된 팀 분위기를 추스르고 반등을 다짐했다.

정 감독은 경기 후 “홈에서 진 패장이 무슨 할 말이 있겠느냐”며 무거운 마음으로 입을 열었다.

최근 기대에 미치지 못하는 경기력의 원인에 대해 정 감독은 '확신의 부족"을 꼽았다.

그는 “경기 결과가 승리로 이어져야 팀워크와 자신감이 살아나는데, 현재는 우리가 가야 할 방향성에 대해 선수단 전체가 확신을 갖지 못하고 있는 것 같다”고 전했다.

이어 “전북만이 가져가야 할 확실한 팀 컬러를 구축하는 것이 지금 가장 중요한 과제”라며, 전북 본연의 공격적인 색깔을 되찾는 데 집중하겠다는 의지를 밝혔다.

경기 중 교체 아웃된 이동준 선수에 대해서는 전술적 선택보다는 선수 보호 측면이 강했음을 시사했다.

정 감독은 “현재 팀 내 대체 자원이 부족한 상황에서 주축 선수의 부상은 치명적”이라며 “이동준의 피지컬과 컨디션을 고려했을 때, 추가 부상을 막기 위해 선제적인 교체를 선택했다"고 설명했다.

정 감독은 끝까지 응원을 보내준 팬들을 향해 다시 한 번 사과의 뜻을 전했다.

그는 “팬들에게 죄송한 마음 뿐이다. 선수들과 코칭스태프 전체가 다시 마음을 다시는 시간을 가질 것”이라며 “앞으로도 선수들과 지속적으로 소통하며, 당장 돌아오는 주말 홈 경기부터는 완전히 새로운 모습으로 시작할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

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