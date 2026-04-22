‘하림’계열사 NS홈쇼핑, 홈플러스 익스프레스 인수 도전

홈플러스 마크. 홈플러스 제공.

전북 기업 ‘하림’ 계열사인 NS홈쇼핑이 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스 인수에 본격적으로 나서며 유통 사업 확장에 시동을 걸었다.

22일 홈플러스에 따르면 NS홈쇼핑은 홈플러스 회생절차 과정에서 진행된 홈플러스 익스프레스 공개입찰에서 우선협상대상자로 선정됐다. 향후 실사와 세부 협상을 거쳐 최종 인수 여부와 가격이 확정될 예정이며, 시장에서는 이번 거래 규모를 약 2000억~3000억 원 수준으로 보고 있다.

이번 매각은 홈플러스의 재무구조 개선을 위한 핵심 절차 중 하나다. 홈플러스는 대주주인 MBK파트너스가 긴급 운영자금 1000억 원을 투입했음에도 수익성 악화와 유동성 부담이 지속되면서 점포 구조조정과 자산 매각을 병행해왔다. 특히 익스프레스 사업부는 분리 매각을 통해 현금 유입을 확보하고 회생계획안을 보완하는 핵심 카드로 꼽힌다. 홈플러스의 회생계획안 가결 시한은 오는 5월 4일까지 이다.

업계는 NS홈쇼핑의 이번 인수 추진을 단순한 사업 확장이 아닌 ‘온·오프라인 통합 유통 전략’의 일환으로 해석하고 있다. 기존 TV홈쇼핑과 T커머스, 모바일 중심의 판매 채널에 더해 전국 단위 오프라인 매장을 확보할 경우, 식품 유통 전반에서의 경쟁력이 크게 강화될 수 있기 때문이다. 특히 신선식품의 경우 물류·매장 연계가 핵심인 만큼, 오프라인 네트워크 확보는 직매입 및 빠른 공급 체계 구축에 유리하게 작용할 전망이다.

또한 하림그룹 입장에서는 B2B 중심이었던 식품 사업 구조를 B2C 영역까지 확장하는 계기가 될 것으로 보인다. 축산·가공식품 중심의 생산 역량을 유통망과 직접 연결함으로써 중간 유통 단계를 줄이고 수익성을 높일 수 있다는 분석이다. 이와 함께 NS홈쇼핑이 보유한 다수의 중소 식품 협력사 역시 오프라인 판로 확대 기회를 얻을 수 있어 상생 효과도 기대된다.

NS홈쇼핑 관계자는 “이번 인수 참여는 당사가 보유한 식품 전문성과 유통 역량을 기반으로 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 판단”이라며 “기존 온라인·모바일 채널과 오프라인 매장 간 시너지를 통해 고객 접점을 확대할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이어 “우선협상대상자로 선정된 만큼 향후 절차가 원활히 진행될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

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