경찰, 보이스피싱 조직에 6000만 원 전달한 수거책 검거

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보이스피싱 피해금을 범죄 조직에 전달한 40대가 경찰에 붙잡혔다.
전주덕진경찰서는 전기통신피해환급법 위반 등 혐의로 A(40대)씨를 조사 중이라고 24일 밝혔다.
A씨는 B(50대)씨로부터 6000만 원을 받아 보이스피싱 조직에 전달한 혐의를 받고 있다.
B씨는 저금리 대출을 해주겠다는 말에 속아 A씨에게 두 차례 돈을 건넨 것으로 파악됐다.
경찰은 피해신고 접수 후 지난 23일 낮 12시 30분께 전주역 광장에서 또다시 피해금 1500만 원을 조직에 전달하려던 A씨를 검거했다.
경찰 관계자는 “저금리 대출을 빙자한 보이스피싱 피해를 막기 위해 홍보와 계도를 진행하겠다”고 말했다.
이상구 수습기자
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