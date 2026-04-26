400년 역사 ‘호남제일루’ 남원 광한루, 국보된다

정유재란 소실 뒤 재건…기록·원형 보존 상태 양호

남원 광한루/사진=남원시

국가유산청이 남원의 대표 문화유산인 ‘광한루’를 국가지정문화유산 국보로 지정 예고했다.

26일 국가유산청에 따르면 광한루는 조선 후기 호남지역을 대표하는 대형 관영 누각으로, ‘호남제일루’로 불려왔다.

기원은 조선 초기 명재상 황희가 남원 유배 시절 세운 광통루로, 이후 관찰사 정철과 남원부사 장의국이 주변 호수와 오작교 등을 조성하며 현재의 경관을 갖췄다.

이 건물은 1597년 정유재란으로 소실됐다가 1626년 남원부사 신감이 지금과 같은 규모로 중건했다. 이후 여러 차례 보수를 거쳤지만, 상량문과 기문, 읍지 등 문헌 기록이 비교적 명확하게 남아 있고 큰 구조 변화 없이 약 400년 동안 원형을 유지해온 점이 높이 평가됐다.

광한루는 단순한 휴식 공간을 넘어 관리와 선비들이 모여 시문을 짓고 교류하던 공간으로 활용됐다. 주변 경관과 어우러져 많은 문인들에게 영감을 준 장소이자, 판소리와 고전소설 ‘춘향전’의 배경으로도 알려져 문화사적 의미가 크다.

건축적으로도 가치가 두드러진다. 광한루는 본루와 익루(요선각), 월랑으로 구성된 대형 누각이다. 본루는 정면 5칸, 측면 4칸 규모의 팔작지붕 형태로, 내부 공간을 넓히기 위해 보를 중첩한 구조를 갖췄다. 익루는 온돌방을 갖춘 부속 건물이며, 월랑은 본루를 지지하고 출입 계단 역할을 하는 구조물이다. 각 건물에는 용과 거북 등 화려한 조각이 장식돼 조선 후기 목조건축의 특징을 잘 보여준다.

특히 광한루는 명승으로 지정된 광한루원 정원 유적과 어우러져 건축과 조경이 결합된 종합 문화유산으로 평가된다. 화려한 장식성과 함께 온돌과 계단 등 실용적 요소를 갖춘 점도 특징이다.

국가유산청 관계자는 “이번에 국보로 승격 지정 예고한 남원 광한루가 체계적으로 보존·관리될 수 있도록 앞으로도 지방자치단체와 지속적으로 협조해 나가는 적극행정을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

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