정정용 감독 “팬들 성원에 큰 책임감, 일희일비 않고 다음 경기 잘 준비하겠다“

‘결승포’ 터뜨린 수훈 선수 강상윤 “첫 골 늦어 죄송…이제야 팬들께 보답” 정 감독 “부상 자원 조속한 복귀가 팀에 큰 힘… 세밀한 부분까지 보완할 것”

26일 전주월드컵경기장에서 열린 포항스틸러스와 경기에 3-2 극적인 승리 후 정정용 전북현대 감독이 취재진의 질문에 답하고 있다. /유민성 수습기자

“감독으로서 (오늘 경기 승리에) 일희일비하지 않고 다음 경기를 잘 준비하겠다."

3경기 연속 무승의 어려운 고비를 넘긴 정정용 전북현대모터스FC 감독은 끝까지 집중력을 발휘해준 선수들에게 고마움을 전하면서도, 팬들을 향한 무거운 책임감을 드러냈다.

정 감독은 경기 종료 후 가진 기자회견에서 “어려운 고비를 끝까지 집중해서 넘겨준 선수들에게 감사하다”며 입을 열었다.

정 감독은 경기장을 찾은 팬들의 열정적인 응원을 언급하며 “팬들의 모습을 보면 감독으로서 책임감을 느낀다. 오늘의 결과에 일희일비하지 않고 다음 경기를 잘 준비하겠다”고 다짐했다.

이날 경기에서 드러난 수비 불안에 대해 정 감독은 “왼쪽 측면 실수는 선수들과 소통하며 공수 밸런스와 개인 수비 등 세밀한 부분까지 직접 보완하겠다”며 정면 돌파 의지를 보였다.

센터백 자원을 풀백으로 기용한 이유에 대해 정 감독은 “전체적인 구도는 윙포워드와 풀백의 협업을 고려했다”며 “공격적인 부분보다 수비적인 면에서 부담을 덜어주는 것이 목표였다”고 밝혔다. 이어 “전략적으로 접근한 부분이 있지만 결과적으로 아쉬운 부분은 분명 존재한다”고 자평했다.

선발 기용된 김하준 선수에 대해서는 “좋은 수비를 기대하고 내보냈지만 실수가 있었다”면서도 “빌드업에서는 좋은 모습을 보여주는 선수다. 다만 치명적인 실수는 두 번 다시 일어나지 않게 해야 한다”고 강조했다.

마지막으로 정 감독은 “다친 선수들이 많다 보니, 이들이 빨리 복귀하는 것이 팀으로서 큰 힘이 될 것”이라며 부상 자원들의 조속한 합류를 바랐다.

후반 추가시간 극장골로 승리를 견인하며 수훈 선수가 된 강상윤은 “첫 골이 늦어 팬들께 죄송했는데, 이렇게 보답할 수 있어 기쁘다”며 “골 욕심을 비우고 팀에 어떻게 도움이 될지만 생각하며 뛴 것이 득점으로 이어진 것 같다”고 소감을 전했다.

시즌 초 부상을 딛고 돌아온 그는 “경기장에 나설 수 있다는 사실에 감사하며, 다가올 아시안게임 등 대표팀 경기에서도 최선을 다하겠다”고 강조했다.

승리 직후 라커룸 분위기에 대해서는 “한 경기 이기기가 참 힘들다는 말과 함께 다들 차분하게 마음을 다잡았다”며 “매 경기 최선을 다해 좋은 결과를 이어가겠다”고 덧붙였다.

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