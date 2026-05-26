李 대통령 “핵잠 건조·전작권 회복…자주국방 완성의 핵심”

제1회 미래국방전략위원회 주재…"스마트 강군으로 도약해야" “핵추진잠수함 건조…스스로 안보 책임지겠다는 의지의 상징” "전작권 회복, 자주국방 핵심…한미 협의해 로드맵 완성할 것

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 핵추진잠수함 개발 기본계획 영상 시청 후 박수치고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 26일 “굳건한 한미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 우리 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징”이라며 강력한 자주국방 의지를 피력했다.

이 대통령은 이날 경남 진해 잠수함사령부에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 “스스로 방어하지 못하는 나라는 상상할 수가 없다”며 “국가가 스스로 방어하는 즉, 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습”이라며 이같이 밝혔다.

이날 첫 발을 뗀 미래국방전략위원회는 단순 자문 기구를 넘어 대한민국의 미래 국방 정책을 직접 설계하는 거버넌스로, 이 대통령이 직접 위원장을 맡아 회의를 주재했다.

이 대통령은 회의에서 핵추진잠수함 건조와 전시작전통제권(전작권) 조기 회복 등 핵심 안보 현안을 정조준했다.

이 대통령은 “핵추진잠수함 건조는 대한민국 방위산업 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것”이라며 “전작권 회복은 자주국방의 핵심 요소로서 대한민국의 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더욱 분명하게 하는 계기가 될 것”이라고 평가했다.

그러면서 “앞으로 한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전작권 회복 로드맵을 완성해 나갈 것”이라고 강조했다.

급변하는 현대전의 양상에 맞춘 국방 혁신 방향도 제시됐다.

이 대통령은 “단순히 병력 숫자의 우위가 아니라 인공지능(AI)과 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투를 치르는 미래형 전장으로 진화하고 있다”며 “우리도 이에 발맞춰 국방 전환에 첨단 과학기술을 접목해서 미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트 강군으로 도약해야 한다”고 당부했다.

민관 협력의 중요성도 강조했다.

이 대통령은 “민간의 전문성과 창의성이 정부의 실행력과 결합될 때 더욱 큰 시너지를 내게 될 것”이라며 “저 역시 위원장으로서 논의되는 내용을 각별하게 챙기고 관련한 지원도 아끼지 않겠다”고 약속했다.

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