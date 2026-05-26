이원택 민주당 후보 “대통령 이름 훔친 김관영은 사퇴하라”

기자회견 열어 “김 후보, 정청래 이어 이재명 대통령까지 끌어들여” 이 후보, “민주당 원팀으로 전북 위대한 도약 반드시 증명해 낼 것”

26일 전북특별자치도의회에서 이원택 더불어민주당 후보는 김관영 무소속 후보의 이재명 대통령 관련 발언에 대한 기자회견을 열고 있다. 김영호 기자

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보는 26일 김관영 후보의 이재명 대통령 관련 발언에 대해 “무소속 김관영 후보는 도민 앞에서 사과하고 책임 있는 결단을 해야 한다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 “대통령의 이름을 훔친 얄팍한 정치로 전북의 미래를 인질로 삼지 말라”며 이같이 주장했다.

이에 앞서 김 후보는 한 라디오 방송에 출연해 무소속 출마 과정에 이재명 대통령과의 교감이 있었는지 질문이 나오자 “출마의 불가피성에 대해 말씀드린 적이 있다”고 답했다.

이와 관련해 이 후보는 “선거가 막바지를 향해 가면서 도민의 더 나은 삶을 향해 치열하게 정책을 겨뤄야 할 선거판이 한 후보의 참담한 기만극으로 얼룩지고 있다”고 지적했다.

이 후보는 “김 후보가 자신의 명분 없는 출마를 대통령의 이름으로 포장하고 민주당과 연결된 후보인 것처럼 착시를 만들어 표를 얻으려는 양두구육식 정치 행태이자 도민을 기만하는 행위”라고 꼬집었다.

그는 이어 “중앙정부와 국회, 그리고 민주당의 전폭적인 지지를 이끌어낼 수 있는 진짜 민주당 원팀만이 전북에 찾아온 100년 만의 기회를 현실로 만들 수 있다”고 강조했다.

이 후보는 “김 후보에게 엄중히 경고하고, 또 강력히 요구한다”며 “대통령의 이름을 선거판에 끌어들여 도민에게 가짜 민주당 행세를 한 것에 대해 당장 사과하고, 금품 선거로 제명된 인물이 대통령의 이름까지 팔아 전북 선거를 왜곡하고 도민의 자존심을 짓밟은 책임을 지고 즉각 후보직에서 물러나라”고 촉구했다.

끝으로 이 후보는 “오직 도민만 바라보고, 민주당 원팀의 강력한 힘으로 전북의 위대한 도약을 반드시 증명해 내겠다”고 덧붙였다.

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