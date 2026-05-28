이원택 민주당 후보 “도지사 선거는 진실과 거짓의 싸움”

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사전투표 하루 전날 대 도민 호소문 발표 기자회견 열어 “거짓과 선동 멈추고 책임 정치 승리하도록 힘 모아달라” 이 선대위 “마지막 여론조사서 김관영 후보 앞서…, ‘샤이 민주당’ 결집"
이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보가 사전투표를 하루 앞둔 28일 오후 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 대도민 호소문을 통해 지지를 당부했다.
이 후보는 이날 기자회견에서 “이번 도지사 선거는 진실과 거짓의 싸움”이라며 “거짓과 선동을 멈추고 책임 정치가 승리할 수 있도록 도민 여러분이 힘을 모아달라”고 말했다.
특히 무소속 김관영 후보를 향해서는 “온갖 거짓으로 도민을 기만한 후보에게 전북의 미래를 맡길 수 없다”고 비판했다.
이 후보는 김 후보를 겨냥해 이른바 ‘6대 거짓’을 제시하며 집중 공세를 이어갔다.
그는 김 후보에 대해 △민주당 제명이 본인에게만 가혹했다는 주장 △정청래 대표 개인 결정으로 제명됐다는 주장 △이재명 대통령과 무소속 출마를 교감했다는 주장 △현금 살포가 당선무효형 사안이 아니라는 주장 △이재명 대통령 인재영입 1호라는 주장 △스스로 ‘진짜 민주당’인 것처럼 포장하는 행태 등을 문제 삼았다.
또한 그는 “(김 후보가) 현금 살포와 허위사실 유포 등 중대한 선거범죄 의혹에 휩싸인 만큼 즉각 사퇴해야 한다”고 주장했다.
이날 이 후보 선거대책위원회도 논평을 내고 “공표 가능한 마지막 여론조사에서 이 후보가 김 후보를 오차범위 밖에서 앞선 것으로 나타났다”며 “전북도민의 현명한 선택이 시작됐다”고 밝혔다.
이 조사결과는 한국복지신문이 한국갤럽에 의뢰해 지난 26일과 27일 도내 남녀 1000명을 대상으로 한 전화면접 여론조사로, 이 조사에서 이 후보의 지지율은 46%, 김관영 후보는 38%의 지지를 얻어 두 후보 간 격차가 8%p였다.
조사는 95%신뢰수준에 표본오차 ±3.1%p, 응답률은 16.3%이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
이 후보 선대위는 “이는 그동안 드러나지 않았던 ‘샤이 민주당’ 민심이 본격적으로 결집하고 있다는 점이 가장 큰 변화”라며 “전북도민들께서는 이번 선거가 새롭게 출범한 이재명 정부의 안정적인 국정운영과 직결된다는 점을 깊이 인식하고 있는 것”이라고 해석했다.
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