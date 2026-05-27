靑 “정쟁 자제” 당부에도···멈춤 없는 ‘전북지사 선거’

‘사전 교감설’ 둘러싸고 민주당, 김관영 후보 사퇴 압박…金 “李 대통령 정치 활용 생각없다”맞불

연합뉴스

청와대가 “대통령과 청와대를 선거에 끌어들이지 말라”며 정쟁 자제를 공개 요청했지만, 더불어민주당은 오히려 이를 근거로 무소속 김관영 전북도지사 후보에 대한 공세 수위를 한층 끌어올렸다.

최근 전북도지사 선거에서 김 후보가 각종 여론조사에서 민주당 후보를 앞서는 결과가 잇따르자 민주당이 김 후보의 ‘사전교감설’을 정면으로 문제 삼으며 총공세에 나선 것으로 풀이된다.

민주당은 27일 김 후보를 향해 “이재명 대통령을 팔아온 것을 사과하고 후보직에서 즉각 사퇴하라”고 촉구했다. 민주당 전북도당과 이원택 후보 측도 김 후보의 사퇴를 요구하며 공세에 가세했다.

24일 대전 한국전자통신연구원(ETRI)에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 더불어민주당 한민수 의원이 질의하고 있다. 연합뉴스

한민수 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “김 후보가 지속적으로 제기해 온 이 대통령과의 ‘무소속 출마 사전교감설’과 관련해 청와대의 명확한 입장이 나왔다”며 “김 후보는 이 대통령과 전북도민에게 사죄하고 후보직에서 사퇴하라”고 밝혔다.

앞서 이규연 청와대 홍보소통수석은 브리핑에서 김 후보 주장에 대해 “이 대통령과 김 후보는 통화한 적이 없으며, 청와대는 선거와 관련해 특정 후보와 상의하거나 교감하지 않는다”고 선을 그었다. 이어 “대통령과 청와대를 선거 쟁점에 끌어들이거나 정쟁 소재로 삼는 일은 삼가기를 바란다”고 말했다.

민주당은 이를 곧바로 김 후보 압박의 근거로 삼았다.

한 대변인은 “민주당이 그동안 청와대 고위 관계자를 통해 확인해온 내용과 동일하다”며 “김 후보는 이 대통령을 팔아 전북도민을 속이고 선거판을 자신에게 유리하게 만들려 했다”고 비판했다.

이어 “아무리 처지가 곤궁하더라도 정치인이라면 지켜야 할 선이 있다”며 “더 이상 이 대통령을 입에 올리지 말고 머리 숙여 사죄하라”고 주장했다.

한편 김 후보는 이날 “누차 밝혔지만 대통령과 청와대를 선거에 이용하거나 정치적으로 활용하려는 생각이 없다”며 “청와대에서 ‘선거는 후보와 유권자의 영역’이라고 한 부분에 전적으로 동감한다”고 말했다.

이어 민주당을 향해 “대통령을 계속 정쟁의 소재로 삼고 이야기한 게 누구인지 되묻고 싶다”며 “이 문제를 계속 이야기하고 키워온 곳이 어디인지 한번 생각해보라”고 맞받았다.

민주당의 강경 대응은 최근 전북지사 선거 판세와 무관치 않다는 해석이 나온다. 당초 ‘대리비 지급 의혹’으로 민주당에서 제명된 김 후보는 무소속 출마 이후 각종 여론조사에서 민주당 이원택 후보를 오차범위 밖에서 앞섰다는 조사 결과가 이어지고 있다.

이번 전북도지사 선거에는 이원택 더불어민주당 후보와 양정무 국민의힘 후보, 백승재 진보당 후보, 김성수 무소속 후보, 김관영 무소속 후보 등 5명이 출마해 경쟁하고 있다.

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