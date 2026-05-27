“프로야구 11구단 창단”…김관영 전북지사 후보, 체육·문화·관광 분야 공약 발표

2036년 전주·전북 하계올림픽 유치 등 핵심과제 발표…“체육은 복지, 문화는 산업, 관광은 경제”

전북도지사 선거에 출마한 무소속 김관영 후보가 27일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고체육·문화·관광 분야 21개 공약을 발표하고 있다. 백세종 기자

전북특별자치도지사 재선에 도전하는 무소속 김관영 후보는 27일 전북만의 르네상스를 이끌겠다며 체육·문화·관광 분야 21개 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “체육은 도민의 일상복지로, 문화는 미래산업으로, 관광은 지역경제를 살리는 체류형 산업으로 전환하겠다”고 밝혔다.

김 후보는 “전날 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고의 빠른 수습을 기원한다”고 밝힌 후 “지금까지 체육·문화·관광이 각각 흩어져 있었다면 이제는 하나의 성장산업으로 연결해야 할 시점”이라고 강조했다.

그는 먼저 체육 분야에서는 △2036년 전주·전북 하계올림픽 유치 △프로야구 11구단 창단 추진 △14개 시·군 파크골프장 및 생활체육 인프라 확충 △새만금 해양레저 스포츠 특구 조성 등을 핵심 과제로 제시했다.

또 은퇴 체육인 재교육과 일자리 지원을 포함한 체육인 복지체계 구축, 글로벌 태권도 인재양성센터 설립, 체육계 예산 독립 및 종합스포츠센터 건립도 추진한다.

문화 분야에서는 △전북 케이팝(K-POP) 아레나·돔구장 조성 △전북 e스포츠·게임문화산업 메카 조성 △K-콘텐츠 제작거점 구축 △국립현대미술관 전북관 설립 추진 등을 공약했다.

그 과정에서 전북을 단순한 문화 소비지역이 아니라 콘텐츠 생산과 청년 창작, 문화산업이 성장하는 거점으로 만들겠다는 구상이다.

그는 관광 분야에서 △전북 투어패스 2.0 구축 △전북형 워케이션 활성화 △K-미식 관광과 전북 푸드로드 조성 △마이스(MICE, 회의·포상관광·컨벤션·전시회) 산업 육성 △웰니스·치유관광 활성화 △야간관광 특화도시 조성 등을 약속했다.

김 후보는 “체육·문화·관광은 더 이상 여가의 문제가 아니라 청년 일자리와 지역경제, 도민 삶의 질과 직결된 문제”라며 “전북의 자산을 산업과 소비, 체류와 일자리로 연결하는 실행력을 만들겠다”고 강조했다.

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