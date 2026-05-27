“프로야구 11구단 창단”…김관영 전북지사 후보, 체육·문화·관광 분야 공약 발표

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2036년 전주·전북 하계올림픽 유치 등 핵심과제 발표…“체육은 복지, 문화는 산업, 관광은 경제”
전북특별자치도지사 재선에 도전하는 무소속 김관영 후보는 27일 전북만의 르네상스를 이끌겠다며 체육·문화·관광 분야 21개 공약을 발표했다.
김 후보는 이날 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “체육은 도민의 일상복지로, 문화는 미래산업으로, 관광은 지역경제를 살리는 체류형 산업으로 전환하겠다”고 밝혔다.
김 후보는 “전날 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고의 빠른 수습을 기원한다”고 밝힌 후 “지금까지 체육·문화·관광이 각각 흩어져 있었다면 이제는 하나의 성장산업으로 연결해야 할 시점”이라고 강조했다.
그는 먼저 체육 분야에서는 △2036년 전주·전북 하계올림픽 유치 △프로야구 11구단 창단 추진 △14개 시·군 파크골프장 및 생활체육 인프라 확충 △새만금 해양레저 스포츠 특구 조성 등을 핵심 과제로 제시했다.
또 은퇴 체육인 재교육과 일자리 지원을 포함한 체육인 복지체계 구축, 글로벌 태권도 인재양성센터 설립, 체육계 예산 독립 및 종합스포츠센터 건립도 추진한다.
문화 분야에서는 △전북 케이팝(K-POP) 아레나·돔구장 조성 △전북 e스포츠·게임문화산업 메카 조성 △K-콘텐츠 제작거점 구축 △국립현대미술관 전북관 설립 추진 등을 공약했다.
그 과정에서 전북을 단순한 문화 소비지역이 아니라 콘텐츠 생산과 청년 창작, 문화산업이 성장하는 거점으로 만들겠다는 구상이다.
그는 관광 분야에서 △전북 투어패스 2.0 구축 △전북형 워케이션 활성화 △K-미식 관광과 전북 푸드로드 조성 △마이스(MICE, 회의·포상관광·컨벤션·전시회) 산업 육성 △웰니스·치유관광 활성화 △야간관광 특화도시 조성 등을 약속했다.
김 후보는 “체육·문화·관광은 더 이상 여가의 문제가 아니라 청년 일자리와 지역경제, 도민 삶의 질과 직결된 문제”라며 “전북의 자산을 산업과 소비, 체류와 일자리로 연결하는 실행력을 만들겠다”고 강조했다.
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