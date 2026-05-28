조지훈 “도지사가 무소속이면 대통령도 폭폭할 것”⋯민주당 원팀 승리 강조

조지훈 더불어민주당 전주시장 후보가 기자회견을 하고 있다. 강정원 기자

조지훈 더불어민주당 전주시장 후보는 28일 “이번 지방선거에서 민주당 원팀 승리만이 전주‧전북 발전을 이룰 수 있다”고 거듭 강조했다.

조 후보는 이날 시청 브리핑에서 열린 기자회견에서 전북도지사 선거와 관련한 질문에 대해 “제가 시장에 당선됐다고 가정했을 때 무소속 후보가 도지사가 된다면 갑갑할 것”이라고 말했다.

그러면서 “지방 주도 성장을 앞세워 국정을 운영하는 대통령께서도 전북도지사가 무소속이면 폭폭할 것”이라며 “대통령 및 정부와 긴밀히 호흡할 수 있는 민주당 후보가 되어야 한다”고 했다.

조 후보는 또 “실제 시민 삶을 책임지는 것은 지방정부다. 이번 지방선거에서 시민들이 주인으로서 권리와 권한을 꼭 행사해 달라”며 투표 참여를 호소했다.

한편, 조 후보는 이날 “AI 대전환 시대의 비전으로 ‘AI 시민주권, 시민 모두가 크리에이터인 도시 전주’를 만들겠다”며 △전주형 AI 개발‧제공 △전주시 데이터센터 설립 등을 공약으로 제시했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지