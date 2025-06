[고창서 열린 제1회 서울시니어스포럼] 고창에 모인 세계 석학들 '노후의 삶과 비전' 모색

웰파크호텔&컨벤션센터서 제1회 서울시니어스포럼 성황

"자연·역사·지역공동체 어우러진 고창, 한국형 장수문화 중심"

지난 20일 고창 웰파크호텔&컨벤션센터에서 열린 제1회 서울시니어스포럼에서 옌스 당사트 교수, 발리 롤렌드란 교수(앞줄 왼쪽부터) 등 참석자들이 이종균 이사장의 환영사를 듣고 있다. 고창=박현표 기자

대한민국 고령화 시대의 해법을 모색하는 국내 최초 민간 주도 국제 학술포럼인 ‘제1회 서울시니어스포럼’이 지난 19일부터 21일까지 2박 3일간 고창군 웰파크호텔&컨벤션센터와 고창군 일원에서 성황리에 개최됐다.

‘노후의 삶과 비전(Life and Vision in Later Life)’을 주제로 열린 이번 포럼에는 미국, 독일, 싱가포르 등 세계 각국의 의료·복지·문화 분야 석학 40여 명이 한자리에 모였다. 이들은 급속한 고령사회에 대한 현실 진단과 미래 전략을 제시하며, 전 지구적 도전 과제인 ‘노화’에 대한 해법을 공유하는 장을 마련했다.

무엇보다 이번 포럼이 세계유산도시이자 청정 자연을 품은 ‘건강의 도시’ 고창에서 열렸다는 점에서 남다른 의미를 지닌다. 고창은 단순한 개최지가 아닌, 고령사회의 이상적인 모델을 구현할 수 있는 장소로서 상징성과 실천 가능성을 동시에 보여주었다.

이번 포럼은 서울시니어스타워(주)(이사장 이종균)의 주최로 열렸으며, 조직위원장은 김정배 전 고려대학교 총장이 맡아 학술적 권위를 높였다. 19일 저녁 환영 리셉션과 20일 학술세션에는 브라이언 케네디 교수(싱가포르국립대), 발리 폴렌드란 교수(스탠퍼드대), 서유신 박사(컬럼비아대), 로빈 스톤 박사(미국), 데니스 버넷 교수, 옌스 당샤트 교수(함부르크대), 다그마르 베르크스 빙켈스 박사, 김광선 교수(함부르크응용과학대), 박상철 전남대 명예교수, 김근홍 교수(강남대), 김정근 교수(한국노년학회 부회장), 임병우 교수(성결대), 김승룡 교수(백석대), 남현주 교수(가천대) 등 세계적 석학들과 국내 저명한 학자들이 참석해 교류의 시간과 토론의 장을 가졌다. 비가 억수같이 쏟아진 21일 참가자들은 고창 도산리 고인돌 유적을 방문해 천문학적 고대 유산을 체험했다.

포럼을 주최한 이종균 이사장은 “지방에서 국제 포럼을 여는 일은 결코 쉽지 않았지만, 고창은 도시 자체가 노년의 삶을 상징한다”며 “자연, 역사, 지역공동체가 어우러진 고창은 앞으로 한국형 장수문화의 중심이 될 것”이라고 밝혔다.

참석자들도 “수도권을 벗어난 고창에서 이처럼 수준 높은 국제포럼이 열린 것이 인상 깊다”며 “웰파크시티와 고창의 풍광은 인간다운 노년을 상상하게 만들었다”고 소감을 전했다.

