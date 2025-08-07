NH농협 전주시지부, 인구문제 인식개선 릴레이 캠페인 동참

NH농협전주시지부(지부장 하양진)가 7일 보건복지부와 한국보건복지인재원이 주관하는 ‘인구문제 인식개선 릴레이 캠페인’에 동참했다.

이번 캠페인은 (재)전주푸드통합지원센터 김종범 센터장의 지목으로 진행돼 하양진 지부장을 비롯한 직원들이 슬로건 피켓을 든 인증사진을 촬영하며 인구감소와 저출생 문제에 대해 공유하고 농협이 실천할 수 있는 방안 등에 대해 고민하는 시간을 가졌다.

‘인구문제 인식개선 릴레이 캠페인’은 인구감소 및 고령화 문제에 대한 사회적 인식을 높이고, 정부 및 공공기관, 민간단체가 함께 해결 방안을 모색하기 위해 기획됐다. ‘아이는 행복하고 청년은 희망을 키우며, 노인은 보람 있는 대한민국을 만들자’는 슬로건을 내걸고 지난해 10월부터 이어지고 있다.

하양진 지부장은 “저출생 극복과 인구문제 인식개선을 위해 지역사회와 협력해 나가겠다”면서, “아이부터 노인까지 모두가 행복한 사회를 만들기 위한 실천 방안을 발굴하는 등 지역사회와 함께하는 대표 기관으로서의 역할에 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, NH농협 전주시지부는 농촌일손돕기, 고향사랑기부제 홍보활동 및 교차기부, 헌혈 캠페인, 전주함께라면 기부, 삼계탕 나눔 활동 등 농업인 실익증진 및 지역사회와 함께하기 위한 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 펼치고 있다.

