전북도, 호우 예보에 재난안전대책본부 비상 1단계 가동

6일 서울 광화문광장에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

전북특별자치도는 9일 오전 11시를 기해 정읍·남원·장수·임실·순창·고창·부안 등 7개 시군에 호우 예비특보가 내려짐에 따라 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다고 밝혔다.

기상청은 이날 오후부터 10일까지 도내에 20~80mm, 많은 곳은 100mm 이상의 비가 내릴 것으로 예보했다.

도는 하천변 산책로, 지하차도, 하상도로, 둔치주차장, 계곡 등 침수·고립 우려 지역과 공사 현장, 배수로 등에 대한 예찰과 통제를 강화하고 있다.

특히 물놀이객, 야영객, 산림·하천 이용객, 산사태 및 급경사지 붕괴 우려 지역 주민 등 인명 피해 가능성이 있는 곳을 중심으로 사전 차단하고 대피 태세를 유지하고 있다.

농업시설 점검 등 야외 활동 자제도 권고했다.

오택림 도민안전실장은 "계곡이나 하천 상류에 내리는 비로 수위가 급격히 오를 수 있다"며 "야영과 하천변 산책로·지하차도 출입을 삼가고 TV, 라디오, 인터넷 등으로 기상 정보를 수시로 확인해 달라"고 당부했다.

