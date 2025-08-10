전주의 콩으로 여는 인문학 한 상, ‘콩밭에 핀 인문학’ 개최

전주문화재단, 오는 12일부터 콩을 주제로 한 강연·체험 프로그램 진행

콩밭에 핀 인문학 홍보물/사진=전주문화재단

(재)전주문화재단이 전주의 대표 식재료인 콩을 주제로 강연과 조리 체험을 결합한 인문학 프로그램 ‘콩밭에 핀 인문학’을 오는 12일과 19일, 20일 한국전통문화전당과 한벽문화관에서 개최한다.

전주는 예로부터 콩나물, 된장, 청국장 등 콩을 활용한 음식문화가 발달한 지역이다. 특히 토종콩인 서목태(쥐눈이콩)를 다양한 방식으로 활용해왔다.

이번 프로그램은 전주의 식문화를 인문학적으로 조명하고, 토종콩의 가치를 시민과 공유하며 식량 자급과 지속 가능한 식생활의 중요성을 함께 나누기 위해 기획됐다.

프로그램은 강연형 인문학 특강과 체험형 인문학 조리 체험으로 구성되며, 각각 두 차례씩 운영된다.

먼저 ‘인문학 특강’은 12일과 19일 오후 7시 한국전통문화전당 세미나실에서 열린다. ‘함씨네 토종콩식품’ 함정희 대표가 강연자로 나서 ‘인류에게 쥐눈이콩이란 무엇인가’, ‘식량 자급의 필요성과 시민의 역할’ 등을 주제로 강연을 진행한다.

이어 20일 오전 11시와 오후 2시에는 한벽문화관 조리체험실에서 ‘인문학 조리 체험’이 진행된다. 전주콩나물영농조합법인 김채윤 홍보이사가 콩나물 두루치기와 콩나물전을 시연하고, 참가자들이 직접 조리하는 시간을 마련한다. 참가비는 1인당 1만 원이다.

이번 행사는 토종콩 서목태와 전주 10미 중 하나인 콩나물의 가치를 되새기고, 지역 식재료의 우수성을 시민과 함께 나누는 장이 될 전망이다. 아울러 토종콩 활용과 식량 자급의 중요성에 대한 공감대를 형성하고 지역 농산물 소비 촉진 및 농가 지원에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.

참가 신청 및 문의는 전주음식이야기 누리집 또는 전주문화재단 전통문화팀(063-281-1584)으로 하면 된다.

