“청년들의 도전과 성장 응원합니다”

전주시·㈜휴먼제이앤씨, 청년 성장 화합 행사 개최

구직단념·자립준비 청년 일상 활력·의욕 불어넣어

지난 8일 열린 ‘전주시 청년성장 화합 행사’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /전주시

전주시가 청년들의 자존감 회복과 사회참여 촉진을 위한 축제를 열었다.

시는 지난 8일 전주청년성장프로젝트 수행기관인 ㈜휴먼제이앤씨와 전주시그니처호텔 아트홀에서 전주 지역 청년 100여 명이 참석한 가운데 ‘전주시 청년성장 화합 행사’를 개최했다.

이번 행사는 고용노동부 공모사업으로 추진 중인 ‘청년성장프로젝트’의 일환으로, 구직단념청년과 자립준비청년 등 심리적 지원이 필요한 청년들의 일상에 활력과 의욕을 불어넣기 위해 기획됐다.

프로그램은 △청년 재능기부 참여 사업(캐리커처, 페이스 페인팅 등) △정책 부스(청년 정책 안내 및 홍보) △청년 노래 대결 △화합 프로그램(다트, 푸쉬업, 스쿼트 대결 등) 등으로 구성됐다.

특히 이날 행사는 최근 청년층이 겪고 있는 고용 불안과 미래에 대한 불확신 등의 부정적인 심리를 함께 모여 치유하고, 서로에 대한 격려를 통해 도전할 수 있는 용기를 불어넣는 데에 중점을 두고 진행됐다.

또 지역 청년들이 행사에 주도적으로 참여토록 해 단순한 관람형 행사를 넘어 청년 스스로가 가능성을 발견하고 또래 청년들과 유대감과 지역 공동체 소속감을 높일 수 있도록 했다.

윤동욱 전주시 부시장은 “전주의 소중한 자산인 청년들의 성장과 화합, 소통을 위해 개최된 이번 행사를 통해 전주 청년들의 밝은 모습을 보니 마음이 든든해진다”면서 “앞으로도 우리 청년들이 지역에서 희망을 품고 매사 모든 일에 도전하고 발전해 나갈 수 있도록 청년들이 꿈꾸는 도시 만들기에 최선을 다하겠다”고 말했다.

