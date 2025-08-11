전북 농식품기업, 베트남·홍콩 잇단 공략…아시아 수출 시장 연다

베트남‘Vietfood & Beverage 2025’서 총 30건 90만달러 상담 성과

홍콩‘Food Expo PRO’참가…프리미엄 제품군으로 글로벌시장 도전

전북특별자치도가 도내 농식품기업과 함께 아시아 시장 공략에 나섰다.

전북자치도는 지난 7일부터 9일까지 베트남 호치민 SECC(사이공 전시컨벤션센터)에서 열린 ‘Vietfood & Beverage 2025’에 참가해 총 90만달러 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다고 11일 밝혔다.

이 박람회는 20개국 900여 개사, 1000여 기업이 참가하고 약 3만 명의 바이어와 관람객이 방문한 베트남 최대 식·음료 전문 전시회다.

전북도는 참가 전부터 동남아 시장의 소비 트렌드와 유통 환경을 분석하고 참가기업을 대상으로 수출 요건과 시장 진출 전략을 안내하는 사전 설명회를 개최하는 등 철저히 준비했다.

박람회 현장에서는 김과 코인 육수, 추어탕 HMR, 전통 건강음료 등 청정 원료 기반의 간편식·프리미엄 제품이 주목을 받았다.

도에 따르면, A업체는 천마 음료로 5건의 바이어 상담을 진행하고 현지 표시 요건을 반영한 제품 리뉴얼을 계획했다고 B업체는 김·김스낵을 중심으로 8건 상담을 진행하고, 다양한 국가의 바이어들과 후속 미팅을 조율 중이다.

C업체는 프리미엄 유아식품으로 10건의 현지 유통몰과 상담을 진행했으며, 후속 미팅을 일정을 계획중이다.

도는 이번 성과를 토대로 오는 14일부터 열리는 홍콩 ‘2025 HKTDC Food Expo PRO’에도 참가한다.

홍콩 박람회는 지난해 기준 28개국 1743개사가 참여하고, 바이어 2만 명과 방문객 50만 명이 찾은 대규모 행사다.

도는 전통 디저트, 비건 스낵, 건강기능식품, 해산물 HMR 등 프리미엄 제품군을 앞세워 홍콩과 글로벌 시장을 공략할 계획이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “이번 박람회는 전북 농식품이 아시아 시장에서 중장기적 성장 가능성을 확인한 계기였다”라며 “후속 바이어 대응과 맞춤형 수출 지원, 브랜드 마케팅 연계 사업 등을 통해 도내 농식품기업의 실질적 수출성과로 이어지도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

