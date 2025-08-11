전기버스 타고 떠난 초록산 여행…정읍 어린이, 내장산에서 책과 역사 만났다

정읍지역 초등학생들이 내장산생태탐방원에서 '초록산 책탐험대' 프로그램에 참여했다.사진제공=정읍시

정읍 어린이들이 전기버스를 타고 내장산을 누비며 책과 역사, 자연을 함께 배우는 특별한 하루를 보냈다.

정읍시립중앙도서관은 내장산 국립공원(내장산 생태탐방원)과 연계해 지난 6일과 8일, 초등 저학년과 고학년을 대상으로 ‘조선으로 가는 전기버스로 떠나는 초록산 책탐험대’를 운영했다.

참가 어린이들은 국립공원 측이 제공한 친환경 전기버스를 타고 내장산 경내를 둘러본 뒤 내장산 생태탐방원으로 이동했다.

이곳에서 ‘국립공원 제대로 알기’와 유네스코 세계기록유산인 조선왕조실록에 관한 주제로 이야기를 나누며 학습했다.

프로그램은 △국립공원과 내장산에 관한 설명과 퀴즈 △조선왕조실록 보존터 이야기 △폐가죽을 활용한 업사이클링 책갈피 만들기 △전통놀이 ‘육례’ 체험 등으로 구성됐다.

어린이들은 다양한 체험 속에서 지역 문화유산과 생태환경의 가치를 이해하고 흥미롭게 배울 수 있었다.

홍순영 도서관운영과장은 “앞으로도 지역 기관과의 협력을 통해 아이들이 우리 지역의 자연과 문화를 깊이 경험하고 시야를 넓힐 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

