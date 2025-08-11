청년봉사단체 ‘풍류파머스’, 고창 대산경로당서 한방·차 나눔 봉사

폭염·집중호우로 지친 어르신들 위해 침봉사·체형교정·한방차 대접

오근국 오근대체의학연구원장이 ‘몸을 살리는 한방, 마음을 여는 나눔’의 봉사활동을 진행하고 있다. 박현표 기자

청년봉사단체인 풍류파머스(대표 정류림)는 지난 9일 대산경로당(회장 박재계)에서 ‘몸을 살리는 한방, 마음을 여는 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다. 이번 행사는 무더위와 잦은 비로 지친 어르신들의 심신 회복을 돕기 위해 마련됐다.

이날 봉사에는 오근국 오근대체의학연구원장, 김영태 뉴바디체형관리센터 대표, 김주영 보다차문화연구원장이 함께했다. 국제침구사 자격을 보유한 오근국 원장은 다양한 임상 경험을 바탕으로 건강 상담과 침봉사를 진행했으며, 김영태 대표는 체형이 틀어져 불편을 겪는 어르신들에게 교정 시술을 제공했다. 김주영 원장은 한방차를 준비해 어르신들의 긴장을 풀고 마음을 달랬다.

정류림 대표는 “장기적인 폭염과 집중호우로 관내 어르신들이 많이 지쳐 있다”며 “조금이나마 활력을 되찾으실 수 있도록 훌륭한 전문가들을 고향에 초청해 봉사를 마련했다”고 전했다. 그는 지난해에도 고창군민을 대상으로 동리국악당에서 30여 명의 활동가와 함께 발마사지 봉사를 진행해 주민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

이날 현장을 찾은 오세환 고창군의원은 “지역 어르신들이 안심하고 케어를 받을 수 있도록 노력하겠다”며 봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다. 또, 청년활동가들을 응원하기 위해 조민규 고창군의회 의장과 간담회를 주선해, 활동가들에게 격려와 용기를 전하는 자리도 마련됐다.

이번 봉사활동은 청년들의 열정과 전문성을 지역사회에 환원하는 뜻깊은 시간이었으며, 어르신들에게는 무더운 여름을 이겨낼 힘과 정서적 위로를 전하는 계기가 됐다.

