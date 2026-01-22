조국 “합당 제안, 당원·국민 목소리 경청하겠다”

전주 현장최고위원회에서 의총·당무위 개최 지시 앞서 정청래 대표“지방선거 함께 치르자” 합당 제안

조국 조국혁신당 대표가 22일 전북 전주시 전북도당 당사에서 현장 최고위원회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 22일 더불어민주당의 합당 제안에 대해 “최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”며 신중한 입장을 밝혔다.

조 대표는 이날 오전 전북 전주에서 열린 최고위원회의에서 “전날 정청래 대표를 만나 (합당 제안을) 전달받았다”며 “국민들의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하겠다”고 말했다.

조 대표는 합당 제안에 대한 당내 논의를 위해 의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다고 밝혔다.

앞서 정청래 민주당 대표는 같은날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “조국혁신당에게 제안한다. 우리와 합칩시다”라고 공식 합당을 제안했다.

정 대표는 “이재명 정부 성공과 지방선거 승리가 시대정신”이라며 “민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신은 다르지 않다. 6·3 지방선거를 따로 치를 이유가 없다”고 강조했다.

정 대표는 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지기를 바란다”며 “혁신당의 화답을 기다리겠다”고 밝힌 바 있다.

조 대표의 이번 발언은 즉각적인 수용이나 거부가 아닌 당원과 국민 여론을 수렴한 후 결정하겠다는 신중한 입장으로 해석된다. 6월 지방선거를 앞두고 두 당의 합당 논의가 어떤 방향으로 전개될지 정치권의 관심이 집중되고 있다.

육경근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지