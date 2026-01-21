이전기사
전북일보로고

현직 경찰관, 투자 사기 연루⋯횡령 혐의로 불구속 송치
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-21 23:55 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사건·사고

현직 경찰관, 투자 사기 연루⋯횡령 혐의로 불구속 송치

김문경 웹승인 2026-01-21 21:50 수정 2026-01-21 22:12 
피해자 중 경찰관 다수

Second alt text
전북경찰청 전경/전북일보 DB

현직 경찰관이 아파트 투자 사기에 연루돼 검찰에 송치된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

21일 전북경찰청에 따르면 경찰은 지난해 6월 횡령 등 혐의로 전북경찰청 소속 A경감(50대)를 불구속 송치했다. 또한 경찰은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 A 경감의 배우자 B씨(50대‧여)를 구속 송치했다.

B씨는 지난 2020년 피해자 10여 명을 상대로 20억 원 상당을 편취한 혐의를 받고 있다. A 경감은 투자금 일부를 개인적으로 사용한 혐의를 받는다. 

당시 B씨는 아파트 투자 명목으로 투자자를 모집했으며, 이후 구매한 분양권을 임의로 처분하고 투자 금액을 돌려주지 않았던 것으로 조사됐다. 피해자 중 다수는 경찰관인 것으로 파악됐다.

경찰은 이들 모두에 대해 구속 영장을 신청했으나, B씨에 대해서만 구속 영장이 발부됐던 것으로 확인됐다.

경찰은 A 경감에 대한 검찰의 조사 결과가 나온 뒤 감찰 절차를 결정할 방침이다. 

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#경찰 #횡령 #불구속 송치
김문경 sale0330@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr