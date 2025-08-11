NH농협은행 전북본부,전주세계소리축제에 1억원 후원금 전달

지난 8일 농협전북본부에서 김성훈 NH농협은행 전북본부장(오른쪽 2번째)과 이왕준 전주세계소리축제조직위원장, 김희선 집행위원장 등이 참석한 가운데 1억원 후원금 전달식이 진행되고 있다./전북농협 제공

NH농협은행 전북본부(본부장 김성훈)이 지역 대표 문화 예술행사인 ‘전주세계소리축제’의 성공적인 개최를 기원하며, 전주세계소리축제조직위원회 (조직위원장 이왕준)에 후원금 1억 원을 전달했다고 11일 밝혔다.

전달식은 지난 8일 농협전북본부에서 김성훈 NH농협은행 전북본부장과 이왕준 전주세계소리축제조직위원장, 김희선 집행위원장 등이 참석한 가운데 진행했다.

김성훈 본부장은“전주세계소리축제는 전북을 넘어 세계 속의 문화축제로 자리잡았다”며, “앞으로도 전북농협은 지역의 다양한 문화예술 행사를 지속적으로 후원하며 지역사회와의 상생에 앞장서겠다”고 말했다.

이왕준 전주세계소리축제조직위원장은 “소리축제의 가치에 공감하고 후원해 주신 전북농협에 깊이 감사드린다”며, “이번 후원을 바탕으로 더욱 풍성하고 내실 있는 축제를 준비하겠다”고 밝혔다,

한편, 전북특별자치도가 주최하는 전주세계소리축제는 국악을 중심으로 한 세계 음악 축제로, 오는 13일부터 17일까지 전주를 비롯한 전북 일원에서 다채로운 공연과 프로그램으로 관객들을 만날 예정이다.

