K-water 전주권지사, 대한산업안전협회 MOU

29일 한국수자원공사 전주권지사가 대한산업안전협회 전북지회와 업무협약(MOU)을 체결했다./한국수자원공사 제공

한국수자원공사 전주권지사(지사장 신창식)는 29일 대한산업안전협회 전북지회(지회장 강종현)와 ‘안전점검 및 역량강화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 K-water 전주권지사 수도시설의 중대재해 Zero와 안전한 사업장 구현을 목표로 교육 및 기술협력 등을 위해 힘을 모으기로 했다.

주요 협력 사항은 △수도시설 및 건설현장 안전점검 지원 관련 기술협력 △가설구조물 안전관리 및 교육 등 안전 전문역량 강화를 위한 안전컨설팅 △안전기준 및 제도, 중대재해 예방·대응방안 관련 교육협력 △스마트 안전장비 등 건설안전 신기술 도입·적용을 위한 기술협력 등이다

또한, 양 기관은 원활한 협력 추진을 위해 실무협의회를 구성·운영하고, 협약 내용을 적극 홍보함으로써 지역사회의 안전 문화확산에도 앞장설 계획이다.

신창식 지사장은 “이번 협약을 통해 대한산업안전협회 전북지회와 함께 시설 안전점검과 전문 역량을 강화해 나가겠다”며, “중대재해를 사전에 예방하고 국민이 안심할 수 있는 물환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

