드론축구 개발 10년⋯전주드론축구월드컵 조직위 "성공 개최 최선"

공동 조직위원장에 전주시장·전주상의회장

첫 자문회의 열고 운영 사항 점검, 정책 자문

전주드론축구월드컵 조직위원회가 11일 첫 자문회의를 열고 준비 상황을 점검했다. 사진=전주시

전주드론축구월드컵 조직위원회가 11일 첫 자문회의를 열고 세계 최초 드론축구월드컵의 성공적 개최 의지를 다졌다.

전주드론축구월드컵 조직위는 이날 전주시청에서 자문회의를 열고 40여 일 앞으로 다가온 전주드론축구월드컵 준비 상황을 점검했다. 대회는 다음 달 25일부터 28일까지 전주국제드론스포츠센터에서 개최된다.

참석자들은 이 자리에서 대회 운영을 위한 물품 후원, 드론축구 진로 체험 연계 등 학생 참여 확대, 대회 자원봉사자 모집 및 사전 교육, 외국인 참가자 비자 발급 및 체류 관리 등에 관한 다양한 의견을 냈다. 지역기업, 시민 참여 유도 방안에 대해서도 논의했다.

국내에서 열리는 대형 국제행사의 경우 통상 1년 전부터 조직위를 꾸리고 준비에 들어간다는 점을 감안할 때 이번 전주드론축구월드컵 조직위 구성은 다소 늦은 감이 있다. 공동 조직위원장도 기존 계획과 달리 전주시장과 전주상공회의소 회장이 공동으로 맡는다. 전주시는 대회 위상 등을 고려해 국토교통부 장관과 전북도지사에게 위원장직을 요청해 왔다.

이와 관련 전주시는 "조직위 구성 전부터 각 분야 전문가가 참여하는 자문위원회를 통해 대회를 준비해 왔다"며 "대회 개최에는 차질이 없다"고 밝혔다.

공동 조직위원장인 김정태 전주상공회의소 회장은 "이번 자문회의는 민·관 협력 체계를 공식화하는 중요한 자리"라며 "조직위를 중심으로 준비 상황을 꼼꼼히 점검해 완성도 높은 대회를 치를 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

우범기 전주시장은 "올해는 드론축구가 전주에서 개발된 지 10년 되는 해"라며 "이번 전주드론축구월드컵을 통해 드론축구 종주도시로서의 정체성을 전 세계에 알리겠다"고 밝혔다.

한편 드론축구는 2016년 전주시와 캠틱종합기술원이 개발한 신개념 스포츠다. 탄소소재의 보호장구에 둘러싸인 드론을 공으로 삼아 축구처럼 골대에 넣어 승부를 가린다.

