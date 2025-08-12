군산시, 포도농가에 ‘스마트 방제기’ 보급···농약 절감·노동력 해소 효과

경사진 과수원에서도 안정 운행···포도 외 타 작목 활용도 높아

군산시농업기술센터가 도입한 맞춤형 다목적 스마트 방제기/사진제공=시농업기술센터

군산시농업기술센터(소장 황관선)는 포도 과수원을 대상으로 ‘맞춤형 다목적 스마트 방제기’ 보급 시범사업을 성공적으로 추진 중이라고 12일 밝혔다.

이번 사업은 농촌 고령화와 노동력 부족 문제를 해결하고 농가 생산성을 높이기 위해 도입됐다.

보급된 스마트 방제기는 농촌진흥청과 강원도농업기술원이 공동 개발한 최신 장비로, 리모컨 조작과 버튼만으로 간편하게 운용 가능해 고령자와 여성 농업인도 손쉽게 사용할 수 있다.

음성 안내 기능을 탑재해 장애물 회피, 소모품 교체 등도 지원하며, 방제 효율을 높이고 농약 사용량을 줄이는 데 기여하고 있다.

또한 4륜구동과 유압식 조향장치를 적용해 경사진 과수원에서도 안정적으로 운행 가능하며, 다양한 작목에 활용 가능한 탈부착형 분무대와 운반대를 통해 다목적 활용도 가능하다.

시농업기술센터 관계자는 “스마트 기술 도입과 현장 맞춤형 지원을 통해 지역 농가의 경쟁력과 지속 가능한 농업 발전을 이끌겠다”고 밝혔다.

