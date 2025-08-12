군산항·새만금항 신항 발전 방향 모색···국제 정책포럼 성료

국내외 전문가 150여 명 참여···통합 운영·관할권 일원화 필요성 강조

일본·중국 항만 사례 공유···항만 경쟁력 제고 위한 국제 협력 방안 제시

새만금항 신항 조감도.

군산항과 새만금항 신항의 통합 운영 전략과 발전 방안을 모색하기 위한 ‘국제 정책포럼 및 학술대회’가 12일 군산새만금컨벤션센터(GSCO)에서 성황리에 열렸다.

이번 포럼은 두 항만이 최근 ‘원포트 무역항’으로 지정된 것을 계기로, 국내외 해운·항만·물류 전문가 약 150여 명이 참석한 가운데 군산시 후원, 한국해운물류학회 주최로 개최됐다.

첫 발표에 나선 일본 규수산업대 위종진 교수는 도쿄항의 매립지 사례를 바탕으로 “행정 경계 설정에 있어 역사적 배경, 행정기관의 관할 권한, 주민의 편의성, 지형적 특성 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 한다”고 말했다.

이어 한국해양수산개발원 이수영 전문연구원은 군산항과 새만금항 신항의 통합 운영 전략 수립 필요성을 제시했다.

그는 “항만의 경쟁력 강화와 물동량 확대를 위해 부두 기능 재배치 등 항만 활성화 방안도 필요하다”고 주장했다.

중국 절강대학교 마광 교수는 ‘중국 양산항과 지역협동 발전사례’를 통해 상하이 외고교항과 양산항의 통합 운영 사례를 소개했으며, 참석자들은 마교수의 사례 연구를 통해 입지·인프라·기술적 강점 결합을 통한 효율성 제고 전략을 공유했다.

12일 군산새만금컨벤션센터 열린 군산항·새만금항 신항 통합 운영 전략과 발전 방을 모색을 위한 ‘국제 정책포럼 및 학술대회'/사진제공=군산시

성결대 한종길 교수가 좌장을 맡은 종합토론에서는 군산대, 순천대, 강릉원주대 교수들이 참여해 군산항과 새만금항 신항의 상생 전략과 통합 필요성을 놓고 열띤 논의를 펼쳤다.

특히 “관할권을 단일 지자체로 일원화하는 것이 항만 경쟁력 제고에 유리하다”는 데 전문가들의 의견이 모아졌으며, 향후 관할권 결정에 있어서 동일한 지자체로 일원화하는 것이 항만 발전에 유리하다는 공감대도 형성됐다.

군산시 관계자는 “군산항과 새만금항 신항이 통합 운영되는 ‘원포트 무역항’으로 지정된 만큼, 효율적인 항만 시스템 구축을 통해 항만 경쟁력이 크게 제고될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지