[광복 80주년] 광복절 맞아 태극기 나눔 봉사한 애국화조경봉사단

봉사단, 8년 동안 도민들에게 총 2000개 태극기 전달

김방섭 단장 "국경일마다 태극기 나눔 봉사 펼칠 것"

“매년 국경일마다 우리 도민들이 솔선수범해 태극기를 게양하셨으면 좋겠습니다.”

13일 오전 전주시 완산구의 광진햇빛찬아파트. 무궁화가 활짝 피어있는 아파트 화단을 지나 관리사무소 앞에 도착하자 태극기가 들어있는 상자를 나르느라 바쁜 애국화봉사단원들의 모습이 보였다.

태극기 상자 앞으로는 이내 전날 관련 공지를 듣고 나온 아파트 주민들의 긴 줄이 이어졌다.

한 주민은 출근하던 중 태극기를 나눠주고 있냐며 가져가기도 했고, 학생들도 적극적으로 나서 태극기를 받았다.

태극기를 전달하는 단원들은 주민들에게 광복절에 꼭 태극기를 걸어달라는 당부를 하는 것도 잊지 않았다.

이날 김방섭 애국화봉사단장과 단원들은 광복회 전북특별자치도부의 후원으로 준비된 총 100개의 태극기를 주민들에게 전달했다.

단원들은 나눔 활동과 동시에 태극기를 어떻게 게양해야 하는지, 어떻게 보관해야 하는지 등 안내를 함께 진행했다. 주민들은 이를 경청하면서 그대로 직접 실습해 보기도 했다.

광진햇빛찬아파트 관리사무소는 국화를 존중하는 의미에서 15년 전부터 무궁화 화단을 조성해 가꾸고 있는데, 이번 태극기 나눔 행사 역시 주민과 학생들에게 좋은 교육의 장이 될 것으로 보고 적극적으로 추진한 것으로 알려졌다.

통장을 맡고 있는 조화자(60·여) 씨는 “국경일에 태극기를 달고 싶어도 미처 준비하지 못한 주민들이 많은데, 이렇게 태극기를 나눠주셔서 감사하다”며 “이런 행사 덕분에 국경일과 국기의 의미를 한 번 더 생각해 볼 수 있을 것 같다”고 말했다.

아파트 주민회장 이준수 씨는 “요즘 길을 걷다 보면 국경일임에도 태극기를 거는 가정이 많이 줄은 것 같아 안타까웠다”며 “이런 행사를 계기로 태극기를 게양하는 시민들이 많아졌으면 좋겠다”고 전했다.

올해로 8년째 이어지고 있는 태극기 나눔 봉사활동을 통해 총 2000개의 태극기가 도민들에게 전달됐다.

애국화조경봉사단은 나눔 봉사를 진행했던 아파트들이 국경일에 태극기를 잘 걸고 있는 모습을 보면 벅찬 감정을 느낀다고 이야기했다.

김방섭 단장은 “국경일이 되면 과거 태극기 나눔 봉사를 했던 아파트들을 종종 가보는데, 대부분 잘 게양하고 계셔서 뿌듯했다”며 “앞으로도 3·1절, 현충일, 광복절에는 태극기 나눔 봉사를 계속하려고 한다”고 말했다.

그러면서 “국경일에는 다들 태극기를 잘 게양해서 나라 사랑을 실천해 주셨으면 좋겠다”고 강조했다.

