[줌] 1년 만에 독립유공자 표창 전달받은 '이재연 애국지사' 자녀 이민행 씨

이재연 애국지사, 1930년 3월 전남 함평읍내에 태극기·격문 배포

지난해 독립운동 공적 인정 받아 표창 수여, 올해 후손들에게 전달

이민행 씨(좌)와 이재연 애국지사 지사(우) /전북동부보훈지청, 이민행 씨

후손이 확인되지 않아 전수되지 못하던 독립운동가의 표창이 가족들에게 전달됐다.

이재연 애국지사는 1914년 전남 함평에서 태어났다. 그는 고등학교 재학 중 시위운동을 펼치는 동시에 다른 생도들과 함께 백지 답안 제출동맹을 결행하려 하는 등 적극적으로 독립운동에 참여했다.

이재연 지사는 1930년 3월 1일 3·1운동 11주년을 맞아 다시 한 번 사람들을 모아보려고 시도했다.

그는 동료들과 ‘2천만 동포여, 11주년 기념일이 왔다 용감하게 싸우자’, ‘학생 대중이여, 용감하게 싸우자’ 등의 내용을 담은 100매의 격문을 제작, 1930년 3월 3일 밤 11시께 태극기와 함께 함평 읍내에 배포했다.

이후 체포된 이재연 지사는 1930년 5월 3일 광주지방법원 목포지청에서 보안법 위반으로 징역 10월과 5년간의 집행유예를 선고받았다.

이재연 지사의 이러한 행적은 당시 판결문을 통해 확인됐고, 이에 정부는 지난해 그에게 대통령 표창을 수여했다. 그러나 해당 표창은 이재연 지사의 후손이 확인되지 않아 1년이 지나도록 전달되지 못했다.

그러던 중 지난 4월 극적으로 이재연 지사의 후손이 확인됐다.

순천향대학교의 한 교수가 후손찾기 운동본부의 자료를 살펴보다가 우연히 자신이 아는 이름을 발견했고, 이후 연락을 통해 이재연 지사가 슬하에 7남매를 뒀다는 사실이 파악됐다.

아버지가 독립운동가라는 사실을 알게 된 후손들은 깜짝 놀랐었다고 당시를 회고했다. 그는 생전 자녀들에게 자신이 독립운동을 했다는 사실을 밝히지 않았기 때문이다.

이재연 지사의 아들 이민행(86) 씨는 “한 번은 독립운동 관련 내용을 말하실 법도 했는데, 돌아가실 때까지도 가족에게 이를 알리지 않으셨다”며 “자랑스러운 사실이지만 6·25 전쟁 등 엄혹한 시기를 보내시면서 자신을 드러내는 것이 조심스러워 지셨던 것 같다”고 회상했다.

그는 아버지 이재연 지사가 강직하고 자상한 성품을 가졌다고 말했다.

이 씨는 “아버지는 옳다고 여기는 일은 우직하게 밀어붙이는 성격이셨다”며 “6·25 전쟁 시기에 고향을 떠나 전주로 온 가족이 정착한 뒤에는 교육공무원으로 일하시면서 자식들을 키우느라고 정신없이 고생하셨다”고 떠올렸다.

이재연 지사의 독립운동 표창이 후손들에게 뒤늦게라도 전달된 것에 대해서는 고마움과 함께 아쉬움도 토로했다.

이 씨는 “오는 80주년 광복절에 꼭 아버지의 표창을 받고 싶었는데, 전북동부보훈지청을 포함해 많은 분이 도와주셔서 무사히 표창을 전달받을 수 있었다”면서 “다만 처음 보훈처에서 관련 내용을 파악하라고 공문을 보냈을 때 지자체가 조금만 더 꼼꼼히 서류를 살폈더라면 표창이 1년간 떠도는 상황은 없었을 텐데 그 부분이 못내 아쉽다”고 했다.

끝으로 이 씨는 국가에 감사를 표하면서 앞으로도 독립유공자 후손 찾기 사업이 활발히 진행됐으면 좋겠다는 소망을 밝혔다.

그는 “아버지의 독립운동을 국가에서 잊지 않고 기려주셔서 진심으로 감사드린다”며 “앞으로 더 체계적이고 적극적인 유공자 후손 찾기 사업이 진행됐으면 좋겠다”고 강조했다.

