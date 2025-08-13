2025 전주세계소리축제 개막…17일까지 닷새간 소리 울림

2025 전주세계소리축제 홍보물/사진=전주세계소리축제

2025 전주세계소리축제가 13일 막을 올렸다. 올해 축제는 한국소리문화의전당과 전주 한옥마을 등 도내 곳곳에서 77개 프로그램, 91회 공연으로 5일간 펼쳐진다.

‘본향의 메아리’를 주제로 한 올해 소리축제는 전통과 현대, 지역과 세계를 잇는 다채로운 무대를 준비했다. 개막일 오전에는 어린이들의 감각을 깨우는 ‘어린이 소리축제’가 열렸고, 낮 시간에는 전북 출신 명창들이 선보이는 ‘판소리 다섯바탕’과 청년 소리꾼들의 열정을 담은 ‘청춘예찬 젊은판소리’가 관객을 찾았다. 전통음악의 확장과 계승 가능성을 논의하는 소리학술포럼도 함께 진행됐다.

올해 새롭게 선보인 전통음악 해외 진출 교류 프로그램 ‘소리 넥스트’도 첫날 문을 열었다. 우진문화공간에서는 소리프론티어 선정팀 조선아·공상과, 소리초이스 선정팀 해파리(HAEPAARY)·추대혜차지스가 쇼케이스 무대를 꾸며 전통음악의 현재와 미래를 보여줬다.

개막공연에 앞서 소리전당 연지홀 지하 1층에서는 축제 개막을 기념하는 ‘개막 리셉션’이 열렸다. 참가자들은 축제의 시작을 함께 축하하며 전통음악과 지역 문화의 의미를 되새겼고, 올해 주요 프로그램과 출연진을 소개하는 간단한 안내도 이어졌다. 현장 분위기는 기대감으로 가득했다.

개막공연으로는 세계 초연작 ‘심청’이 오후 7시 30분 모악당에서 관객과 만났다. 전통 판소리의 깊이를 유지하면서도 원전 내용에 얽매이지 않고 시간·공간·캐릭터를 변형해 현대적 시선으로 재해석했다.

오는 17일까지 열리는 이번 축제에서는 향토 민요, 해외 아티스트와의 협업 공연, 전통음악 쇼케이스 등 지역성과 세계성을 아우르는 다채로운 무대가 도내 곳곳에서 펼쳐진다.

