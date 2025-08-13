교육부 최교진·여가부 원민경·금융위원장 이억원…장관급 인선

Trend news
이재명 대통령은 13일 교육부 장관 후보자로 최교진 현 세종특별자치시교육청 교육감을, 여성가족부 장관 후보자로 원민경 국가인권위원회 비상임위원을 각각 지명했다.
강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑에서 이 대통령이 이를 포함해 6개 부처·기관장 자리에 대한 인선을 단행했다고 밝혔다.
공정거래위원장 후보로는 주병기 서울대 경제학부 교수, 금융위원장 후보로는 이억원 전 기획재정부 1차관을 발탁했다.
주병기 교수는 전북 정읍 출신으로, 서울 문일고-서울대 경제학과를 졸업하고, 대통령직속 국민경제자문회의 위원, 한국응용경제학회 회장 등을 역임했다.
또 국가교육위원회 위원장에는 차정인 부산대 법학전문대학원 교수를 내정했고 농어업농어촌특별위원회 위원장에는 김호 단국대 식품자원경제학과 교수를 위촉하기로 했다.
이와 함께 문화체육관광부 1차관에 김영수 문체부 국립중앙박물관 행정운영단장을, 2차관에는 김대현 전 문체부 종무실장을 각각 임명하는 등 10곳에 대한 차관급 인선도 단행했다.
조달청장에는 백승보 조달청 차장이, 통계청장에는 안형준 통계청 차장이 각각 승진해 자리를 채웠다.
농촌진흥청장에는 앞서 농촌진흥청 연구정책과장을 지낸 바 있는 이승돈 국립농업과학원장이, 기상청장에도 그동안 기상청에서 기후과학국장 등으로 일한 이미선 전 수도권기상청장이 선임됐다.
국가정보원 3차장으로는 김창섭 국정원 과학기술부서장이 이름을 올렸다.
산림청장으로는 김인호 환경교육혁신연구소장, 민주평통 사무처장으로는 방용승 전북겨레하나 공동대표, 소청심사위원장으로는 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수가 각각 임명됐다.
방용승 대표는 전북 장수 출신으로, 완산고-전주대 한문교육학과를 졸업했으며, 6•15공동선언실천 남측위원회 상임대표와 6•15공동선언실천 남측위원회 공동집행위원장 등을 역임했다.
