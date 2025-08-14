"초대권이라 본인확인 안해요!"...JUMF 티켓 '암표' 기승

중고거래 플랫폼서 본인확인 하지 않는 JUMF '초대권' 판매

정가에 한참 못 미치는 가격에 구매 문의하는 글 올라오기도

"암표 기승 인지하고 있어...발견 즉시 신고 부탁"

중고 거래 플랫폼 당근에 JUMF 2025 전주얼티밋뮤직페스티벌 초대권이 판매글이 올라와 있다. 당근 캡처

JUMF 2025 전주얼티밋뮤직페스티벌 초대권이 중고 거래 플랫폼에서 암표로 판매되고 있어 논란이다.

13일 중고 거래 플랫폼 당근에는 “전주 얼티밋 뮤직 페스티벌 초대권 팔아요”, “전주 JUMF 2025 티켓 1일권 팝니다” 등 판매 글이 다수 올라와 있다. 이들 대부분 일반 표가 아닌 초대권이다. 가격은 3~9만 원으로 천차만별이지만 온라인 예매 기준 1일권 11만 원인 정가보다 저렴하다.

JUMF 초대권은 관계자·협력사 등에 배부된다. 예매 내역과 신분증 사본을 보여줘야만 입장이 가능한 일반 표 달리 별다른 본인확인 절차가 없다. 현장에 도착해 초대권을 제출하고 환경부담금 1만1000원만 추가 지급하면 입장할 수 있다. 암표를 판매하는 이들은 이같은 허점을 이용해 정가보다 저렴한 가격으로 되파는 것이다.

오는 15일부터 3일간 진행되는 JUMF는 참가 일수에 따라 표 가격이 상이하다. 1일권은 11만원, 2일권은 16만4000원, 3일권은 21만8000원에 달한다. 현재 온라인 예매가 마감돼 현장 예매만 가능하다. 현장에서 구매할 경우 가격은 더 비싸다.

반면 중고거래 플랫폼에서 판매되는 암표는 가격이 훨씬 저렴하다. 1일권을 기준으로 3만 원부터 5만 원까지 가격대도 다양하다. 정가의 절반에도 미치지 못하는 가격에 중고 거래 플랫폼에는 JUMF 초대권을 구매하겠다는 글도 올라오고 있다.

JUMF 관계자는 “초대권은 주관사, 후원사 등 협력 관계에 있는 이들뿐 아니라 전주 시민 일부에게도 전달하고 있다. 받는 사람을 믿고 배분하고 있는 상황”이라고 밝혔다.

그러면서 ”현재 직원들이 번개장터, 중고나라, 당근 등 중고 거래 플랫폼을 모니터링해 암표를 발견하면 신고하고 있다”며 “카카오톡 오픈채팅방도 운영하고 있으니 암표를 발견하는 즉시 신고 부탁한다”고 당부했다.

2025 JUMF는 오는 15일부터 3일간 전북대학교 대운동장에서 진행된다. 이번 페스티벌에는 FT아일랜드, 노브레인, YB를 비롯해 폭넓은 아티스트가 참가할 예정이다.

