완주군의회 "군민들 통합 반대 뜻 분명히 확인했다"

13개 읍·면 순회 주민설명회 다녀보니

유의식 의장, 격앙된 분위기 속 과격한 행동 사과

고산 6개면 반대 호응 높고, 이서면 상대적으로 낮아

“군민 뜻 따라 통합 반대 활동 계속 이어 갈 것”

13개 읍·면 순회, 주민 알권리 충족과 올바른 정보 전달

완주군의회 의원 11명 전원이 14일 완주군청 브리핑룸에서 완주-전주 통합 관련 주민설명회 결과를 밝히고 있다. 완주군의회

"완주군 주민 대부분이 완주-전주 통합 반대에 동감하는 것을 현장에서 느낄 수 있었습니다. 군민들 뜻에 따라 통합 반대 활동을 더 강화하겠습니다."

지난달 21일부터 8월 12일까지 완주군 13개 읍면을 순회하며 완주-전주 통합 관련 주민설명회를 마친 완주군의회 의원들은 주민설명회를 통해 통합 반대에 주민 공감대를 형성했다고 자평했다.

유의식 완주군의회 의장은 "전주시와 전북특별자치도, 찬성단체의 무차별적 홍보에 대응해 군의회 의원 11명이 직접 현장을 찾아 주민들에게 정확한 정보를 전달할 목적으로 주민설명회를 진행했다"고 배경을 설명했다.

의회는 주민설명회에서 △통합 시 예산편성권 축소와 정책사업 미반영 등 자치권 훼손 우려 △통합 창원시∙청주시 사례와 해당 지역 의견 △전주시 재정 상황과 현안사업 추진 한계 △찬성 측 제시 105개 상생사업의 허와 실 팩트체크 △익산군 합열읍 사례 △전주시와 완주군 복지혜택 비교 등을 주요 내용으로 자체 제작한 전단과 PPT를 활용했다.

주민설명회 현장에는 마을 이장과 부녀회장, 지역사회보장협의체 임원 등을 중심으로 적게는 100여명에서 많게는 300여명이 참석했으며, 봉동읍과 용진읍의 참여 열기가 특히 높았던 것으로 전해졌다. 고산 6개 면에서 호응을 실감했으며, 2013년 반대 여론이 높았던 용진읍도 젋은층을 중심으로 반대 열기가 높았다는 것. 13개 읍면 중 이서면 주민들의 반대 호응도가 상대적으로 약했다고 유 의장은 설명했다.

참석 주민들은 완주군에서 전주시로 편입된 석장동∙금상동∙원동 지역 등의 현 상황, 2013년 통합 추진 당시 발표된 상생방안이 이행되지 않은 점, 전주시의 지속적인 약속 불이행으로 프로농구팀 KCC를 떠나보낸 점 등을 발언하며 반대 활동에 힘을 실었다.

반면 찬성 측은 통합의 장점만, 반대 측 설명에는 단점만 설명하고 있어 주민 입장에서 종합적인 비교가 어렵다는 의견도 나왔다. 또 통합 논의 과정에서 물세례 등 일부 과격한 행동도 문제가 있다며, 차분한 대응이 필요하다는 제안도 나왔다.

이와 관련, 유의식 의장은 "김관영 도지사와 우범기 전주시장이 찬성 분위기 조성을 위해 통합 공무원들을 대거 동원, 갈등을 조장하는 상황에서 분위기가 격앙됐다"며, "그럼에도 도를 넘는 지나친 대응이라는 지적이 있어 (주민들에게) 사과했다"고 말했다. 유 의장은 "주민여론에 따라 향후 과격한 행동은 자제할 것이며, 완주군으로 사는 곳을 옮긴 김관영 도지사가 현재 10명 단위로 주민간담회를 열고 있으나 관망하고 있는 것도 그 연장선이다"고 덧붙였다.

찬성단체의 의견도 수렴해야 하는 것 아니냐는 질문에 대해, 유 의장은 "주민설명회에 찬성 측 인사들에게도 문을 열었으나 이들이 외면했다"며, "향후 의회 차원에서 찬성 측이 참여하는 별도 공론의 장을 마련하겠다"고 말했다.

통합에 따른 긍정적 효과를 외면하고 있다는 지적과 관련, 이주갑 의원은 "105개 상생방안은 전주시민 의견 수렴이나 시의회 의결조차 없는 상태에서 전주시가 받아들였으며, 완주군 자체적으로도 상생방안의 70∼80%는 충분히 가능한 사안이다"며, "통합의 장점을 찾아보려고 해도 찾을게 없다"고 단언했다.

서남용 완주군의회 통합반대특위 위원장은 "주민설명회를 통해 관심이 적었던 주민들에게 이해를 넓혔고, 반대여론이 확실히 높아졌다"고 전했다.

완주군의회는 매일 아참 주요 거점 통합반대 캠페인을 펼치고, 저녁에는 의원별 경로당·마을회관 방문 설명회로 반대 활동을 이어 갈 계획이다. 또 행정안전부 장관 및 국회 행정안전위원장 면담을 통해 주민 간 갈등과 후유증을 최소화할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

