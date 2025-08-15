이춘석, 경찰 조사서 '주식 차명거래' 혐의 인정

차명 주식거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원이 15일 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에서 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. /연합뉴스

주식 차명거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원과 그의 보좌관 차모 씨가 경찰 조사에서 혐의를 일부 인정한 것으로 15일 알려졌다.

이 의원은 전날 오후 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석해 7시간 넘게 조사받았다.

이 의원은 경찰에 주식 차명거래 혐의를 인정하는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다. 앞서 조사받은 차씨도 비슷한 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착돼 논란에 휩싸인 직후 "타인 명의로 주식 계좌를 개설해서 차명 거래한 사실은 결코 없다"며 의혹을 부인했는데, 입장을 바꾼 것이다.

다만 이 의원은 국정기획위원회에서 업무상 취득한 미공개 정보를 이용해 주식 거래를 했다는 혐의는 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 이 의원을 상대로 차씨 명의를 빌려 증권 계좌를 열어놓고 장기간에 걸쳐 차명 거래를 한 것이 아닌지 등을 추궁한 것으로 전해졌다.

경찰은 이들의 주식 거래 내역과 압수수색으로 확보한 PC 자료 등을 분석해 진술의 사실 여부를 확인할 방침이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지