'폭풍 질주' 전북현대, 평일 관중 최고 기록도 갈아치웠다

지난 8일 FC안양전 '2만 1346명' 최고 기록 세워

공휴일·대체 휴일 제외 평일 경기 관중 수 TOP10

전북 3경기⋯'자체 기록 경신' 1위에 4위, 5위까지

2025시즌 K리그1 평일 경기 최다 관중 TOP10 그래프. 박현우 기자

1위, 4위, 5위. 전북현대모터스FC는 2025시즌 프로축구 K리그1 평일 경기 관중 수 TOP10 중 3경기에 이름을 올렸다. 평일·주말 할 것 없이 많은 관중이 모이는 것으로 유명한 FC서울의 기록도 넘었다.

16일 K리그 홈페이지에 공시된 경기별 관중 수를 분석한 결과 올해 공휴일·대체 휴일을 제외한 평일에 열린 경기 중 가장 많은 관객을 모은 것은 지난 8일 열린 전북현대와 FC안양의 대결이다. 무려 2만 1346명이 찾았다.

2위는 같은 날 열린 FC서울과 대구FC(1만 5778명), 3위는 6월 17일에 열린 서울과 강원FC(1만 5290명)다.

4위는 7월 23일에 열린 전북과 강원(1만 3795명), 5위는 6월 17일에 열린 전북과 수원FC(1만 1355명)다.

이어 6위는 5월 2일에 열린 울산HD FC와 광주FC(9659명), 7위는 6월 17일에 열린 대구와 포항스틸러스(9384명), 8위는 7월 18일에 열린 대구와 김천상무프로축구단(8562명), 9위는 7월 22일에 열린 포항과 수원(8260명), 10위는 7월 23일에 열린 울산과 대전하나시티즌(8127명)이다.

특히 전북현대의 1위 기록은 2012년 실 관중 집계 도입 이후 전북현대 최다 평일 관중 기록이기도 하다. 종전 최다 관중 경기인 2016년 8월 10일, 수원FC와의 맞대결(2만 1071명) 기록까지 경신했다.

전북현대는 이날 K리그 최초 과일 테마를 기획하고 다양한 기업과 지역 파트너들이 경기장 안팎에서 힘을 모아 완성한 결과라고 분석했다.

이도현 단장 역시 "경기 결과와 마케팅 성과를 모두 거둔 상징적인 관계다"며 "이번 성과는 전북현대와 여러 파트너, 팬이 함께 만든 결과"라고 강조했다.

이승우는 지난 8일 안양전 경기 후 기자회견에서 "홈이든 원정이든 경기할 때마다 (관중석이) 꽉꽉 찬다. 원정도 안방 경기 같은 분위기가 느껴진다. 너무 대단한 것 같다"며 "후반전 힘들 때 한 발 더 뛰게 하는 힘이고, 마지막에 골을 넣는 것도 팬들 덕분이다. 저희가 시즌 우승할 때까지 계속해서 많이 찾아와 주시면 저희도 좋은 결과로 보답할 것이다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지