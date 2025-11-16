[제21회 무주 웰빙 태권도 축제] 제21회 무주 웰빙 태권도 축제 역대 최대 규모로 성료

격파와 태권체조, 67개팀에 1,422명 참가 우석대 태권도시범단 ‘문(門):세계를 여는 전북’ 축하공연

제21회 무주 웰빙 태권도 축제 개회식이 지난 15일 무주국민체육센터에서 열려 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

태권도인의 인내와 도전, 화합의 가치를 실천하는 ‘제21회 무주 웰빙 태권도 축제’가 지난 15일과 16일 무주국민체육센터에서 성료됐다.

이번 대회는 67개 팀, 1422명이 참가해 역대 최대 규모로 치러졌다.

전북일보사 주최하고 우석대 산학협력단과 우석대 휴먼테크융합대학 태권도학과가 주관으로 열린 대회는 전북특별자치도와 전북특별자치도교육청, 무주군 등 많은 기관의 후원으로 이뤄졌다.

선수들은 태권도의 절도 있는 모습과 기개를 보여주는 품새 부문에서 공인 품새 개인전과 단체전, 자유 품새 등을 선보였고, 시범과 격파 부문에서는 태권체조와 댄스, 격파 등 유·청소년부터 중등부, 고등부, 대학부, 일반부 등 모든 세대를 아우르는 축제의 경연이 펼쳐졌다.

15일 열린 개회식에는 대회장을 맡은 서창훈 전북일보 회장과 황인홍 무주군수를 비롯해 윤석정 전북일보 사장, 오광석 무주군의회 의장, 박노준 우석대학교 총장, 정희석 우석대학교 산학협력단장, 심재광 우석대학교 학생취업처장, 김장수 무주소방서장, 김중헌 태권도진흥재단 이사장, 장창영 세계태권도문화학회 회장, 최재춘 김운용스포츠위원회 위원장, 지병윤 한국태권도연맹 회장 등이 참석했다.

대회 개최를 위해 헌신한 이들에 대해 포상하는 감사패는 허준철 무주군 태권도 팀장, 이희우 무주 웰빙 태권도 축제 심판위원장, 안정호 BM스포츠 대표, 김정호 우석대학교 태권도학과 겨루기 감독, 최동훈 우석대학교 태권도학과 품새 감독 등이 수여받았다.

축하 공연으로 우석대 태권도시범단의 2025 태권아트퍼포먼스 ‘문(門):세계를 여는 전북’ 공연도 개최됐다.

이번 공연은 2036 전북자치도 하계올림픽의 성공적인 유치를 기원하기 위해 기획된 공연으로 ‘문(門)’을 주제로 하고 있다.

문(門)은 과거와 미래, 안과 밖, 한국(전북)과 세계를 잇는 상징적인 장치로 표현하여 태권도를 통해 전북의 전통이 세계와 연결되며, 미래를 맞이하는 문을 연다는 의미로 다이나믹한 격파와 안무로 결합된 군무가 펼쳐지자 관중석에서는 환호가 터져 나왔다.

대회를 주최한 전북일보 서창훈 회장은 대회사로 “대회 개최를 위해 헌신해 주신 모든 분과 대회에 참가해 주신 참가자, 학부모, 지도자 여러분들께도 진심으로 감사 드린다”며 “대한민국은 태권도의 종주국이며, 무주는 태권도의 성지로 전 세계 200여 개국에서 사랑받는 무도로 자리매김하고 있다. 앞으로 태권도의 기본정신인 예(禮), 인내, 도전, 화합의 가치를 실천하는 축제의 무대로 만들어 가겠다”고 말했다.

황인홍 무주군수는 환영사로 “제21회 무주 웰빙 태권도 축제 개최를 진심으로 축하드린다”며 “태권도의 본고장 무주는 태권브이랜드 조성 사업과 전북국제태권도고등학교 건립 추진 등을 통해 태권도 교육과 문화, 산업을 추진하며 태권도의 위상을 높이고 있다”고 말했다.

