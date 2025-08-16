김제농협, 조합원 대상 농촌왕진버스 운영

김제농협 제공

김제농협은 지난 14일 김제농협 본점에서 농협과 농림축산식품부, 김제시와 함께하는 ‘농촌 왕진버스’를 운영해 죽산면·부량면 조합원 270여 명에게 찾아가는 의료·사회서비스를 제공했다.

이번 왕진버스에는 원광대학교 한방병원과 원광대학교 치과병원 의료진이 참여해 한방진료와 구강검사·교육, 검안 및 돋보기 지원, 사전 문진과 간단한 건강상담을 통해 개인별 관리 요점을 안내했고, 농가주부모임의 봉사를 통해 고령 조합원의 이동·대기 부담을 최소화했다.

또한 김제시 농어촌종합지원센터는 본점 3층 다목적실에 생활복지 부스를 마련해 조합원들이 진료 전·후 및 대기 시간에 마음건강 체크, 법률상담, 고충민원 상담, 사회서비스 상담을 이용하도록 했으며, 양말목 공예 등 체험 프로그램도 진행했다.

이정용 김제농협 조합장은 “이번 행사가 조합원 여러분께 잠시나마 휴식과 회복의 시간이 되길 바란다.”며 “앞으로도 지역 의료기관과 지자체와의 협력을 넓혀 찾아가는 의료·문화 사업을 꾸준히 이어가고, 생활 현장에서 체감되는 복지 서비스를 확대하겠다.”고 말했다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지