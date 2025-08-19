군산북페어, 다양한 토크 프로그램 '눈길'

오는 30~31일 군산회관서 개최

김애란 작가·신형철 평론가 특별 대담으로 첫 포문

군산시청 전경.

군산시가 오는 30일과 31일 이틀간 군산회관에서 ‘군산북페어 2025’를 개최하는 가운데 다양한 토크 프로그램이 눈길을 끌고 있다.

군산북페어의 올해 주제는 ‘SHARING, CARING, PUBLISHING(공유와 나눔, 보살핌, 출판)’으로 책을 통해 감정과 기억을 공유하고 나누는 자리로 마련됐다.

특히 올해는 국내외 연사 20여 명이 참여해 8개의 토크 프로그램과 5개의 전시&팝업 행사로 꾸며져 더욱 풍성한 행사가 될 전망이다.

먼저 북페어의 개막은 김애란 작가와 신형철 평론가의 특별 대담으로 포문을 연다.

신작 소설집 ‘안녕이라 그랬어’를 발표한 김애란 작가와 이 작품의 해설을 쓴 신형철 평론가가 ‘나와 너의 책에 대하여’를 주제로 이야기를 나눈다.

흥미로운 2개의 주제를 다룬 ‘주제 토크’도 준비돼 있다.

첫 번째 토크는 ‘서점은 전진한다 - 한국의 젊은 서점들’로 새로운 형태와 고유한 개념으로 운영되는 동네 서점 3곳(상주 은모래마을 책방‧ 희곡가게 인스크립트‧ 풀무질)의 대표를 만날 수 있다.

두 번째 토크는 요즘 독자를 다룬 ‘독자를 찾아서-누가 읽는가? 어디에 있는가?’이다.

이 자리에는 한겨레 문화부 텍스트팀 양선아 기자, 비평연대 윤인혁 평론가, 민음사 마케팅부 콘텐츠기획팀 조아란이 연사로 참여한다.

이외에도 해외서점 대표들이 참여하는 토크와 아트북 및 북디자인, 인쇄기, 노란책 전시 등 책과 관련된 특색있는 전시와 워크숍도 기대를 모으고 있다.

모든 프로그램은 누구나 무료로 자유롭게 관람할 수 있으며, 토크 프로그램은 20일부터 군산북페어 누리집(gsbf.kr)에서 사전 신청할 수 있다. 잔여석은 현장에서 신청가능하다.

‘군산북페어 2025’에 대한 전체 프로그램에 대한 일정과 자세한 사항은 군산북페어 누리집 및 공식 인스타그램(@gsbf.kr)을 참조하거나, 군산시립도서관(063-454-5630)으로 문의하면 된다.

