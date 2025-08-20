"선유도에 수군기지가 있었던 유일 증거"⋯ 군산진 절제사비 '방치'

총 5기 길가에 덩그러니 세워져⋯관리 미흡

안내판마저 모두 지워져⋯시민‧관광객 눈총

군산 선유도 내 군산진 절제사비가 관리되지 않은 채 방치되고 있다는 지적이다./사진=이환규 기자

최근 타 지역에 사는 지인들과 선유도를 찾은 군산 토박이 김모 씨(48)는 주변 아름다운 경관에 대해 자랑을 늘어놓던 중 일행의 뜻하지 않은 질문에 적잖이 당황했다.

선유도 유람선 선착장 인근에 있는 비석들을 가리키며 “나름 의미가 있는 문화유산 같은데 아무런 조치 없이 길가에 덩그러니 세워져 있느냐”는 것이다.

말 문이 막히 김 씨는 “내용도 없고 관리가 안 된 비석들을 보니 (군산시민의 한 사람으로서) 부끄러웠다”며“행여나 이런 모습이 선유도를 찾는 관광객들에게 안 좋은 이미지로 기억될까봐 우려스럽다”고 말했다.

김 씨와 그의 일행이 지적한 비석은 ‘군산진 절제사비(節制使碑)’.

총 5기의 절제사비에는 고종과 순종 당시 선유도 수군기지에 부임한 절제사들의 부임연도와 이름이 희미하게 새겨져 있다.

군산시 자료 등에 따르면 조선 태조6년(1397년) 선유도에는 수군만호영이 설치됐고, 이 수군진이 세종때 군산으로 옮겨진 후에도 선유도의 군사적 역할은 줄지 않아 선조2년(1569년)에 이르러 지금의 망주봉 기슭에 수군기지가 다시 설치됐다.

당시 수군기지에는 절제사가 파견돼 임피‧옥구‧만경‧김제‧부안‧고창‧무장‧영광 등에 이르기까지 8개 현의 해상을 방어하는 중요한 역할을 담당했다.

이 수군기지는 임진왜란으로 일시 폐쇄됐으나 전쟁이 끝난 후인 1600년에 선유도 중심 마을인 진말에 다시 설치됐고, 진말의 우체국 뒤쪽 산기슭에는 돌로 계단식 축대가 쌓인 채소밭이 1000여 평 있는데 이곳이 고군산진이 자리하고 있는 진터이다.

이처럼 당시 진말입구에 줄지어 서 있는 절제사비는 선유도가 수군기지가 있었던 곳임을 알리는 유일한 흔적으로, 향후 군산진의 역사적 가치를 조명하는데 귀중한 사료가 될 것으로 평가되고 있다.

다만, 현실은 행정의 손길이 닿지 않은 채 장기간 방치되고 있는 상황이다.

실제 절제사비 현장을 가보면 잡초에 둘러싸인 채 보존 조치가 전혀 안되어 있을뿐더러 비석의 유래를 설명하는 안내판도 전부 지워진 상태다.

여기에 비석도 일부 파손됐다. 사실상 길가에 버려져 있다고 해도 과언이 아닐 정도.

선유도가 수군기지라는 역사의 증거인 절제사비는 시민과 관광객들에게 주목받지 못한 채 오히려 보는 이로 하여금 눈살을 찌푸리게 하고 있는 실정이다.

특히 상황이 이런데도 장기간 기본적인 조치조차 이뤄지지 않으면서 행정의 아쉬움을 주고 있다.

선유도를 종종 찾고 있는 시민 박모 씨(40)는 “앞으로 이곳에 군산진 발굴이라는 더 큰 목표가 있어야 하겠지만, 먼저 이런 유의미한 자원들이 함부로 방치되고 있는 것이 아쉬운 부분"이라면서 "지금이라도 행정기관의 세심한 관심과 체계적인 관리체계 구축이 시급하다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지