[오목대] 검찰총장 시키라고 간언한 사람들

특검 수사에서 피의자들이 조사를 통해 거짓말이 금방 드러날 판인데도 살려고 안절부절한 모습을 보면 한숨이 절로 난다. 윤석열 김건희 부부가 진술거부를 일삼으면서 재판 출석을 계속 기피하고 있다. 한 나라의 대통령을 지냈으면 좀 떳떳하게 대응해야 하는 게 아니냐는 게 국민들의 날선 반응이다. 사즉생(死卽生)으로 가야 살 길이 나오는데 이들 부부는 그 반대로 가고 있다. 특검 출석을 거부한 채 팬티 바람으로 강력하게 저항한 모습이 고스란히 CCTV에 찍혀 그 모습이 곧 국민들한테 공개될 것 같다.

국민들은 지난 3년 윤석열이 집권한 동안 나라가 개판으로 운영되었다면서 힐난한다. 무속인들을 옆에 끼고 나라를 좌지우지했다는 증거들이 속속 드러나자 비분강개 한다. 국민이 주인인 민주공화국이 아니라 김건희를 둘러싼 주술공화국이었다는 것이다. 날마다 대통령은 술에 취해 비몽사몽인 채로 국정을 운영 함으로써 그가 바이블처럼 되뇌던 공정과 상식은 오간 데 없이 사라졌다. 입만 열면 거짓말이었으니 그걸 믿고 따랐던 국민들만 불쌍하게 되었다. 사람에게 충성하지 않는다는 말로 일약 이탈리아어로 마니 풀리테(깨끗한 손)를 주창한 안토니오 디 피에트로 검사같이 스타덤에 올라 대통령이 된 그는 검찰공화국을 만드는 데 진력한 것밖에는 없었다.

국민들은 검찰총장까지 지낸 대통령이라서 법치를 밥먹듯 운운해 모든 일에 법의 잣대로 국정운영을 잘 할 것이라고 믿었다. 하지만 문재인 정권 때 민정수석실 공직비서관을 지냈던 최강욱 전 국회의원은 인사검증 때 그를 부적격자로 판단해서 보고했지만 나중에 대통령이 검찰총장으로 임명한 게 잘못이었다고 꼬집었다. 당시 민정수석이었던 조국 전 장관도 검찰총장 후보자 면접 때 검찰개혁의 적임자가 아니라고 느꼈다고 말했다. 당시 문재인 대통령 주변 참모들이 그를 검찰총장으로 임명해야 한다고 에워싼 것이 결국 대한민국을 망치게 한 주범을 만들었다.

당시 검찰개혁을 놓고 민주당 국회의원들도 윤석열 중앙지검장을 검찰총장으로 시키는 것을 걱정하면서 반대했다. 심지어 추미애 전 법무부장관은 2020년 11월 24일 당시 윤석열 검찰총장한테 직무집행정지를 명령하고 징계를 청구하는 등 대립각을 세웠다. 지금 중요한 것은 윤석열 서울중앙지검장에게 검찰총장을 시키라고 간언한 사람들이 누구였는지를 밝혀내야 한다. 그 이유는 그 같은 전철을 밟지 않고 역사를 바로세우기 위해서다. 그가 대통령이 안되었으면 우리 나라가 이토록 절단나지는 않았을 것이다. 그가 임기를 다 채우지 못하고 3년만에 실패한 계엄령으로 권좌에서 물러나 영어의 몸이 된 것은 천만다행이다. 그가 임기를 다 마쳤더라면 무슨 더 큰 일이 생겼을지는 모르겠지만 아직도 대한민국은 천운이 남아 있다.

임기 시작부터 정치검찰을 동원해서 정적 이재명을 죽이려고 혈안이 되었지만 결국 수사의 칼끝이 부메랑 되어 그의 심장에 꽂혔다. 모든 일이 인과응보요 자업자득인 셈이다. 그의 권세가 날아가는 새도 떨어뜨릴 것만 같았지만 하늘은 그 조짐을 알고 칼을 빼앗아 역사의 심판정에 세웠다.

백성일 주필 부사장

